Meses sin poder sacar dinero en un pueblo de La Rioja: “Dicen que no hay cobertura pero no dan solución”

A las nueve y media de la mañana la bocina de la furgoneta avisa a todo el pueblo de que ha llegado el panadero. De las casas van saliendo poco a poco a comprar, son sus billetes y monedas en la mano. Hay que pagar en efectivo. Pero hay un problema: desde que empezó el verano, las personas que viven en Daroca de Rioja no pueden sacar dinero en el pueblo.

El 27 de mayo fue el último día que pudieron sacar dinero y actualizar sus cartillas en la oficina móvil de Caixabank que acude periódicamente al pueblo para ofrecer este servicio. El servicio de ofibús recorre actualmente unos 80 pueblos de La Rioja que no cuentan con oficinas bancarias. Sin embargo, en Daroca, aunque sigue acudiendo, no cumple su función.

Desde que se instaló la cobertura 5G en el pueblo, el resto de las redes han dejado de funcionar. Ninguna operadora tiene cobertura desde hace aproximadamente un año a pesar de encontrarse a tan solo 18 kilómetros de Logroño. Según explica su alcalde, Luis Armando Rodríguez, las antenas ubicadas en Moncalvillo, muy cerca del pueblo, “hacen zona de sombra”.

Hasta junio, a pesar de los problemas de cobertura, el servicio de banca móvil se seguía ofreciendo. “Daba muchos problemas pero siempre nos hacían el favor de llevarse las cartillas y cuando volvían de otros pueblos nos traían el dinero”, explica una usuaria. Sin embargo, desde entonces la situación ha empeorado. “Ahora no dan el servicio pero es que además cuando les preguntas dónde se puede reclamar te dicen que no saben”, comentan en el pueblo.

La mayoría de la gente se desplaza a Logroño o a otros pueblos cercanos para sacar dinero, otras personas más mayores recurren a sus familiares. “Mi madre no va a bajar en autobús a por sus perritas a Logroño”, explica la hija de una vecina de Daroca, “le traemos el dinero pero a ella le gusta ir con su cartilla, saber lo que tiene, si ha cobrado la pensión... Pero hace cuatro meses que no puede hacerlo”.

En Daroca no hay tiendas, sólo venta ambulante y un bar, todos con problemas también para utilizar el datáfono. En el pueblo la economía se mueve con dinero en efectivo pero para obtenerlo tienen que irse fuera. Aunque, “ojalá fuese ese el único problema que genera la cobertura”, añade otro vecino. Explican que es imposible utilizar el teléfono, ni siquiera para llamar. “Yo me quería quedar después del verano pero me tuve que ir a Logroño porque estoy pendiente de varias pruebas médicas y aquí no me pueden llamar porque no tengo cobertura”, cuenta un hombre del pueblo.

En algunas viviendas del pueblo se instaló la fibra y pueden utilizar el teléfono móvil a través de la red wifi, haciendo las llamadas a través de WhatsApp pero el alcalde admite que “eso es sólo un parche, no una solución”.

“Es un problema que llevamos arrastrando desde hace tiempo”, reconoce, “pero no hay una solución que esté en nuestras manos porque se podría poner una antena pero es que cada vecino tiene un operador. Miramos incluso para poner algún tipo de repetidor pero tienes que ser operador telefonía para poder ponerlo así que el Ayuntamiento tampoco puede hacerlo”.

En el caso del servicio bancario ya se ha mantenido una conversación entre el Ayuntamiento y la entidad y se han emplazado a mantener una reunión para tratar de buscar una solución al problema, aunque no se ha acordado todavía ninguna fecha. Desde Caixabank también hacen alusión al trabajo conjunto que se hará de la mano con el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja para acabar con esta situación.

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja ha asegurado a Rioja2 no tener constancia hasta la fecha de esta incidencia en Daroca de Rioja. Si han comunicado que, una vez conocido el problema a través de este medio, han solicitado información a la compañía telefónica para poder buscar soluciones.

Además, han recordado que el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, trasladó en el seno de la última Conferencia Sectorial de Reto Demográfica, celebrada en enero de este año, la desaparición paulitana de cajeros automáticos que afecta negativamente a la calidad de vida en los pequeños municipios, solicitando la colaboración del Gobierno de España para frenar este problema.

También durante el pasado Debate del Estado de la Región, el presidente Gonzalo Capellán anunció la puesta en marcha de un plan contra la exclusión financiera en los pequeños municipios, con una partida específica en los próximos presupuestos para facilitar el acceso a los servicios bancarios a los riojanos que residen en el medio rural.

Aseguran desde el Ejecutivo riojano que existe una preocupación por “la exclusión financiera que sufren los habitantes del medio rural riojano, y en especial, las personas mayores y aquellas que no están familiarizadas con el uso de las herramientas digitales”. El de Daroca de Rioja es un nuevo ejemplo de ello.