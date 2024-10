Minuto de silencio: La Rioja pone a disposición sus medios con la “esperanza” de encontrar personas desaparecidas con vida

La Rioja ha guardado este mediodía un minuto de silencio por las víctimas de la DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, con todos los medios “a disposición” y con la “esperanza” aún en poder hallar con vida a las personas que permanecen desaparecidas tras la catástrofe. Así, decenas de personas se han concentrado desde minutos antes de las 12 en El Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, donde las banderas ondeaban a media asta, en cumplimiento de las tres jornadas de luto nacional.

Una convocatoria que ha estado encabezada por el presidente regional, Gonzalo Capellán; la delegada del Gobierno en la comunidad, Beatriz Arraiz; y la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago; y que ha contado con representantes políticos regionales y locales, de sindicatos y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.

Tras el minuto de silencio en memoria del en torno a un centenar de personas fallecidas por el momento a causa del temporal, que se ha cerrado con un fuerte aplauso de los asistentes, Capellán ha querido transmitir su “dolor, sentir y pesar por esta tragedia”. Ha calificado como “auténtico drama humano” lo que se está viviendo en diferentes territorios de España que hemos visto y sobre todo por el “elevadísimo número de pérdidas de vidas humanas que siempre es lo más lamentable, lo más duro”. Por eso, ha aprovechado para “expresar como sociedad riojana ese sentir, ese dolor y ese apoyo emocional a todas las personas afectadas, a las familias y a los territorios”.

Con todo, el presidente regional ha esperado que “ese número tan alto de personas que están desaparecidas se las pueda localizar y sobre todo estén a salvo, con vida”. “Lo único que podemos hacer ahora, tener esa esperanza para que este drama no sea aún mayor”, ha dicho. “Es un drama para todo el país. Por supuesto, para los que lo han vivido, pero también a los que desde cualquier sitio como La Rioja lo que vivimos desde la distancia con esa impotencia, ese sufrimiento y ese dolor tan grande”, ha concluido Capellán.

Por su parte, Beatriz Arraiz ha apuntado que “estamos ahora en un momento en el que se han decretado tres días de luto y lo único que podemos estar haciendo es apoyar a las personas que han sufrido este terrible suceso, todos somos conscientes de la cantidad de víctimas que ha habido”.

“Estamos en el momento de poner todos los medios a disposición de estas comunidades autónomas que han sufrido un evento tan dañino y tan grave. Yo creo que hay que trasladar la solidaridad a otros españoles que lo están pasando mal y en eso estamos. Así que unidad y sobre todo medios a disposición de quien en este momento lo necesita”, ha finalizado.

Visiblemente emocionado se ha referido a la situación el vicepresidente de la Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja, Chimo López, tras el minuto de silencio: “Es una catástrofe, no se puede decir otra cosa, pero se superará, imagino, con ayuda y voluntad”. Ha apuntado que en lo personal su entorno está bien pero “se piensa en los que están al lado”. “En fin, ya se superará, me imagino. Con la ayuda y con voluntad, nosotros intentaremos ayudar. Y yo no creo que haya que decir más cosas”, ha dicho López.