La ONCE analiza la accesibilidad y niveles de dificultad de las distintas etapas del Camino de Santiago Francés

El proyecto 'Camino de Santiago, por un camino más accesible' de la Fundación ONCE ha analizado la accesibilidad de 27 puntos de interés del Camino se Santiago Francés “una información que no es estática sino que se va actualizando poco a poco y que recoge información sobre la accesibilidad de albergues, ayuntamientos, iglesias, oficinas de atención al peregrino, oficinas de turismo, oficinas postales o centros de salud”. Y es que desde la Fundación ONCE argumentan que el objetivo de esta iniciativa es que las personas con discapacidad puedan disfrutar de esta actividad de ocio y esparcimiento de la forma más inclusiva posible. Para ello, y centrándose en el Camino Francés se han llevado diversas acciones para facilitar su realización por parte de las personas con discapacidad.

Pero además, la web recoge la accesibilidad de las distintas etapas del camino. En el caso de La Rioja se incluyen cuatro etapas: Los Arcos-Logroño; Logroño-Nájera: Nájera- Santo Domingo de la Calzada; y Santo Domingo de la Calzada-Belorado. Y en cada una de las etapas, se indica los kilómetros de cada una así como el grado de dificultad. Pero además, se reseña la accesibilidad sensorial y física. Por ejemplo, las personas con discapacidad que quieran realizar el tramo Logroño-Nájera ya saben que esta etapa es de 28,7 kilómetros y una dificultad de nivel 3. La accesibilidad sensorial es también nivel 3 lo que significa que estamos ante un recorrido difícil para una persona con discapacidad visual aunque se puede realizar alguna de parte sin ayuda. La accesibilidad física es 4 lo que advierte al peregrino que se trata de un recorrido muy difícil para una persona con movilidad reducida por lo que recomienda contar con ayuda la mayor parte del recorrido.

Esta información, apuntan desde Fundación ONCE, “ofrece a peregrinos con discapacidad, personas mayores y otros colectivos con necesidades espaciales, la mayor información sobre accesibilidad posible antes de su salida hacia Santiago de Compostela, para que puedan preparar su experiencia adecuadamente, además de consejos para preparar el trayecto, recomendaciones de tecnologías accesibles, y enlaces de interés para completar los datos disponibles en este sitio”.

El pasado mes de junio, una docena de personas con distintos tipos de discapacidad, acompañados por técnicos de Fundación ONCE, hicieron los cien kilómetros que separa las capitales de Pamplona y Logroño a través del Camino de Santiago. Un recorrido durante el que estos peregrinos disfrutaron del camino a lo largo de cinco etapas en las que se ha dividido esta parte de la ruta jacobea. En concreto, salieron de Pamplona rumbo a Puente de la Reina, para posteriormente caminar hasta Estella. La tercera etapa se desarrolló entre Estella y Los Arcos. Las dos últimas jornadas discurrieron entre Los Arcos y Viana, con llegada final a Logroño.