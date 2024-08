La playlist de Conrado Escobar: “No soporto las canciones con letras machistas”

A su predecesor, Pablo Hermoso de Mendoza, le dedica todo un himno a la amistad: 'With a little help from my friends' de The Beatles. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, es un amante de la música que incluso hace sus pinitos con la guitarra y la voz. En esta lista comparte las canciones que le han acompañado a lo largo de diferentes momentos de su vida y desvela lo que le mueve y lo que no soporta musicalmente hablando. Estas son las respuestas de Escobar al cuestionario musical del verano de Rioja2.

La canción de su infancia:

'Un globo, dos globos, tres globos' y 'Hey Jude' de The Beatles.

La banda sonora de la adolescencia:

'Video killed the radio star' (The Buggles) y 'Éducation Sentimentale' (Maxime Le Forestier).

La canción que marcó su juventud:

Muchas. Todas las de la tuna, Dire Straits, Simple Minds, Mecano, Simon and Garfunkel, Rod Stewart y Supertramp.

Qué música sonará este verano en casa:

'Love of my life' de Queen; 'Te quiero porque te quiero' de Milanés; Guitarricadelafuente (un fenómeno).

Una canción que no soporte:

Las de letras machistas.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

'Salta' de Tequila.

Una canción que defina su personalidad:

'Gracias a la vida' tanto la versión de Joan Baez como la de Mercedes Sosa.

Qué canción sonaba en su cabeza en estos momentos:

Cuando ganó las elecciones:

El 'Brindis' de la Traviata.

Cuando fue investido alcalde de Logroño:

'It must be love' (Madness).

Cuando lanzó su primer cohete de San Mateo:

El 'Himno de Logroño'.

Qué canción le dedicaría a su predecesor, Pablo Hermoso de Mendoza:

'With a little help from my friends' (The Beatles).