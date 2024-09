La playlist de Cristina Maiso: “Platero y tú y Extremoduro marcaron mi juventud”

Cristina Maiso, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, creció en los ochenta con las canciones de 'Érase una vez' y tuvo una juventud musical como la de casi cualquiera que haya crecido en un pueblo marcada por grupos como Extremoduro o Platero y tú. Ahora sus gustos tienen mucho de indie español y cuando piensa en su grupo parlamentario suena 'We are the champions' de Queen. Estas son sus respuestas al cuestionario musical del verano de Rioja2:

La canción de su infancia:

“Érase una vez…” de la serie de dibujos animados, los Payasos de la Tele; etc.

La banda sonora de la adolescencia:

“La Chica de ayer” de Nacha Pop, aunque publicada en 1981 bastante antes de ser una adolescente, es una canción imprescindible para mí.

La canción que marcó su juventud:

Cualquiera de Platero y Tú (después Fito), Extremoduro, y las que sonaban en los bares de la “Zona” de Nájera.

Qué música ha sonado este verano en casa:

Arde Bogotá, Viva Suecia, Love of Lesbian, …, etc., pero también flamenco, un poco de todo.

Una canción que no soporte:

“La Bomba” de King África.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

“Las Cosas Pequeñitas” de Nolasco.

Una canción que defina su personalidad:

“Color Esperanza” de Diego Torres.

Qué canción le dedicaría al presidente del Gobierno de La Rioja:

“Que nada nos pare” de ELYELLA.

Y a la presidenta del Parlamento:

“Jóvenes perfect@s” de Izal.

Qué canción define este primer año de gobierno de Gonzalo Capellán:

Se me ocurren varias, me quedo con “Un Compromiso” de Antonio Machín.

Qué canción dedicaría a cada uno de los grupos que conforman el Parlamento

Al Grupo IU-Podemos, “Promesas que no valen nada” de Los Piratas.

A Vox, “Ruido” de Amaral.

Al PSOE, “Las malas lenguas” de Love of Lesbian.

Y, por último, al Grupo Parlamentario Popular, “We Are the Champions” de Queen.