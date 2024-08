La playlist de Mónica Arcéiz: “Este verano sonará en casa Hakuna”, el grupo católico de moda

Este verano sonará en su casa Hakuna, el grupo católico de moda vinculado al Opus Dei. Es una de las sorpresas que desvela la alcaldesa de Calahorra en su cuestionario musical del verano de Rioja2 repleto de canciones positivas y alguna balada.

La canción de su infancia:

Cualquiera de Julio Iglesias o José Luis Perales, porque mi madre las ponía en casa y en el coche cuando íbamos de viaje. De hecho todavía me acuerdo de las letras.

La banda sonora de la adolescencia:

Joaquín Sabina.

La canción que marcó su juventud:

No hay ninguna canción que me marcara pero me gustaban mucho -y me gustan- los grupos españoles. Digo una de La Guardia, por ejemplo, pero me gustaban casi todas: 'Mil calles'.

Qué música sonará este verano en casa:

Hakuna.

Una canción que no soporte:

Me gusta la música en general y de hecho escucho mucha música, pero si tengo que descartar un estilo, sería la música heavy.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

Con la música española me resulta fácil ponerme a bailar; como hay que decir una, Cien gaviotas de Duncan Dhu

Una canción que defina su personalidad:

'I´ll stand by you' de Pretenders.

Qué canción le hace pensar en las fiestas de su pueblo:

Chorra tú eres Calahorra

Qué concierto le gustaría poder traer a su pueblo (si pudiera elegir cualquiera sin tener en cuenta presupuesto):

Bruce Springsteen

Cuál es la banda sonora de este primer año de legislatura:

Elyella “Que nada nos pare” y “Gente luminosa¨ de El Arrebato.