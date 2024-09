El rector de la Universidad de La Rioja anuncia que no se presentará a la reelección

El rector de la UR, Juan Carlos Ayala, ha anunciado que no optará a la reelección en el cargo en las próximas elecciones previstas para final de año y ha citado al Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja con un único punto en el orden del día; la convocatoria de elecciones a rector o rectora de la Universidad de La Rioja.

“Sinceramente creo que ha llegado el momento de dejar paso a que otras candidaturas, a que otras candidatas y candidatos, puedan ofrecer sus proyectos e ideas para que en los próximos años esta universidad pública que tanto queremos siga creciendo en prestigio y en su contribución al desarrollo de nuestra región”, ha considerado.

Ayala toma esta decisión tras 17 años dedicados a la gestión en esta universidad, cinco como director de departamento, ocho como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y cuatro como rector. El actual rector ha indicado, además, que “en caso de haberme presentado, y de que la comunidad hubiera elegido mi candidatura para la continuidad, el final del mandato habría coincidido con mi jubilación forzosa y con 23 años de dedicados a la gestión universitaria”.

El rector ha informado también que hoy mismo se va a convocar el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja con un único punto en el orden del día, la convocatoria de elecciones a rector o rectora de la Universidad de La Rioja.

Una decisión que ha tomado tras ver las enmiendas que se han presentado y el debate interno que se ha suscitado al anteproyecto de esta adaptación de los estatutos de la Universidad de La Rioja a la LOSU, “en el que parece ser que el único punto del día relevante es el de los requisitos para ser candidato a rector, he considerado que lo más adecuado era convocar las elecciones a rector y que sea en el nuevo mandato en el que se aprueben los estatutos o su modificación”.

De esta manera, indica, “lo que pretendo es que no se interfiera la elección a rector o la aprobación de los estatutos, como quieran, con otros intereses que no sean los de hacer una universidad pública mejor, más cercana y alineada a los objetivos de nuestra sociedad”. Como ha destacado, las elecciones se realizarán “teniendo en cuenta los estatutos vigentes y la transitoria de la LOSU. Como he dicho, no tengo constancia de que nadie de este equipo vaya a dar el paso adelante”.

El rector ha aprovechado su intervención para aclarar también que “el proyecto de reforma de los estatutos de la Universidad de La Rioja no es un traje a la medida de nadie. Esto es simplemente una propuesta de estatutos y será el claustro universitario quien tiene que decir cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las personas que se candidaten a ser rector o rectora”.

Aquellos que opten a rector deberán cumplir los requisitos que establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No es requisito imprescindible ser catedrático, ha de ser personal docente e investigador permanente doctor con tres sexenios investigadores, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia en la gestión.