El Gobierno de Carmena asegura que "no habrá desalojo" de La Ingobernable pese a la orden de lanzamiento

El Gobierno de Manuela Carmena insiste en que "no habrá desalojo" del centro social La Ingobernable el próximo 4 de abril, la fecha límite que ha dado la dirección general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid a las personas que gestionan el espacio, de titularidad municipal, a través de una orden de lanzamiento enviada el pasado 14 de febrero, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El entrecomillado es de Jorge García Castaño que ha hecho estas declaraciones a este diario como máximo responsable de Patrimonio ya que el área depende de Economía y Hacienda del que es concejal y como presidente del distrito Centro donde se encuentra el centro autogestionado.

Lo que no explican desde el Ayuntamiento de Madrid es por qué no se ha parado un procedimiento administrativo que se inició cuando se ocupó el espacio hace ahora once meses. "Es un proceso que lleva su curso. No es si lo paras o no. La cuestión es la voluntad política, que es la de que sea una dotación para la ciudadanía. Y sea consensuada con el tejido y los movimientos sociales", explican fuentes del Consistorio a este medio.

Desde La Ingobernable han reaccionado a estas palabras del Ayuntamiento de Madrid. A través de su cuenta de Twitter han anunciado una rueda de prensa el próximo martes 20 de marzo. "Los cientos de personas y colectivos necesitamos no solo declaraciones a prensa, sino garantías para la permanencia digna en un espacio lleno de vida", aseguran.

La resolución de desalojo fue aprobada el 12 de febrero, firmada al día siguiente y cursada el 14. El Ayuntamiento daba cinco días a los ocupantes para abandonar el edificio y dejarlo a disposición del Consistorio. "En caso contrario", señala la orden de lanzamiento, "el Ayuntamiento de Madrid ejecutará el lanzamiento el día 4 de abril de 2018, a las 10:00 horas, por sus propios medios, a cuyo efecto bastará orden escrita de la Directora General de Patrimonio, de la que se entregará copia el día fijado para el acto".

En el escrito se concluye que "en caso de resistencia", el Ayuntamiento podrá adoptar "cuantas medidas" le permitan recuperar el inmueble. Y advierte de que "en caso de resistencia" se "podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o imponerse multas" de hasta el 5% del valor del inmueble "reiteradas por periodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo".

Uso cedido que el Ayuntamiento quiere recuperar

La exalcaldesa Ana Botella cedió el uso del inmueble en marzo de 2013 a la Fundación Ambasz por 75 años. Era de sobra conocida la amistad entre el arquitecto argentino Emilio Ambasz con el expresidente del Gobierno José María Aznar, esposo de Botella. Los planes de la fundación privada era derribar el edificio para construir uno nuevo, algo a lo que el Ayuntamiento de Madrid se ha opuesto hasta el punto de que ha iniciado los trámites para recuperar la cesión del uso.

Desde La Ingobernable exigen al Ayuntamiento "la transparencia en la gestión urbanística a la que se comprometía en su programa", en relación con la "supuesta rescisión" del acuerdo de cesión del edificio, "y que por tanto informe del estado actual de la cuestión y de los motivos por los que la rescisión del contrato no ha tenido lugar (o no ha sido anunciada)".

Los ocupantes aseguran que sus "intentos de abrir un espacio de diálogo" con el Gobierno de Carmena han recibido como respuesta "la comunicación de una orden de lanzamiento", lo que consideran "una manera de poner en peligro la continuidad de un proceso que ha devuelto a las vecinas de Madrid parte de su patrimonio en una ciudad cada vez más hostil y difícil de habitar".