Cifuentes ya no dice que no dimitirá: "No me gusta hablar de futuribles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se atreve a hablar de su futuro político. Cifuentes ya no verbaliza que no dimitirá y tampoco hace referencia al apoyo de su partido del que presumía hace unas semanas. "No me gusta hablar de futuribles", ha zanjado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La presidenta dice que, mientras tanto, seguirá "trabajando" como lo ha hecho "siempre". " Lo único que me puede impedir es una enfermedad o una situación física concreta. La vida lleva su propio camino. Me han elegido los madrileños para gobernar. Para cumplir un programa de gobierno y tomar decisiones y lo voy a hacer hasta el último día que sea presidenta, ya sea dentro de una semana, dentro de tres o de un año", asume.

Cifuentes asegura que habla con Rajoy "con mucha frecuencia" pero se niega a detallar el contenido de esas conversaciones porque "son privadas" y lanza un órdago a Ciudadanos con la moción de censura. Si la apoyan, Cifuentes les responsabiliza de cambiar la "voluntad de los madrileños", que votaron en 2015 un "gobierno de centro derecha".

"Si Ciudadanos quiere que gobierne un gobierno radical de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos están en condiciones de propiciar un cambio de gobierno", ha señalado la presidenta, que recuerda a los de Aguado que "tendrá que explicar a los madrileños" esa decisión "legítima" para poner como presidente a Ángel Gabilondo, a quien se ha referido como "exministro de Zapatero".

Cifuentes ha vuelto a argumentar que no "está imputada" ni ha "incumplido el acuerdo de investidura" para justificar su enrrocamiento. "No he cometido ninguna ilegalidad y que siempre actué de acuerdo con las pautas dadas por la propia universidad, exclusivamente", ha asegurado. Por eso, dice, no ve "ningún motivo para la moción de censura". "Ciudadanos no necesita buscar ningún pretexto", ha añadido.

Fuentes próximas a la presidenta dan por hecho que los de Rivera apoyarán la moción y confirman que la disyuntiva de ahora al día 7 de mayo (fecha límite para celebrar la moción) está en si el PP forzará su dimisión o arriesgará a perder el gobierno de Madrid, "un suicidio" para muchos. Los populares asumen que el debate se producirá el último día posible y se fijará probablemente el próximo lunes.