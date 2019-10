Más Madrid fuerza la dimisión del concejal Pablo Soto tras investigar una denuncia contra él por acoso sexual

La dirección del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha forzado la dimisión de su concejal Pablo Soto después de recibir hace una semana una acusación de acoso contra él y comprobar los hechos. El partido encomendó una investigación a una profesional externa que ha emitido este lunes un informe que la formación ha considerado "concluyente" porque "confirma los hechos y su gravedad".

"Fruto de este proceso, hoy por la tarde se ha recibido un informe que confirma los hechos y su gravedad", asegura Más Madrid en un comunicado. "Reunida la dirección del grupo municipal con carácter de urgencia esta misma tarde se toma la decisión de pedir la dimisión inmediata del concejal implicado", explica la formación.

"Desde que tuvo conocimiento de los hechos esta dirección ha estado en contacto con la víctima y los testigos, y ha buscado preservar su intimidad y garantizar la protección de sus derechos mientras se sustanciaba el proceso de asunción de responsabilidades políticas", explica la formación.

Pablo Soto se ha adelantado a la comunicación del grupo sobre su cese y ha difundido una carta para dar su versión de los hechos. Según relata el edil, la persona en cuestión se sintió acosada en un baño y posteriormente en una reunión: "Hace justo una semana me dijeron que una persona se había sentido acosada por mí hacía unos días", ha comenzado su carta de renuncia.

Soto se refugia en el alcohol y en su discapacidad para justificarse y asegura que no recuerda los hechos que relata la víctima. "Un día en el que estaba tomando una cerveza tras el trabajo, le pedí a una persona del entorno de los grupos de trabajo, pero que no sé quién es, que me ayudase a ir al cuarto de baño. Tengo una discapacidad importante, voy en silla de ruedas, y en algunas ocasiones no puedo ir al baño sin ayuda", comienza Soto.

"Yo no fui consciente de ninguno de los dos episodios; no recuerdo ni haber ido al baño aquel día, ni tampoco sabía nada cuando estuve en aquella reunión, pero eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada por mi actitud. Lo siento muy profundamente y quiero disculparme por lo que le haya hecho sentir".

Desde Más Madrid aseguran que la versión de Soto "no concuerda con la de la víctima". Desde la formación no se han tomado con agrado el comunicado del edil y critican que no haya cumplido con lo pactado: "El concejal accede y promete presentar la renuncia antes de las 10 de esta noche. En lugar de cumplir con su palabra, hace público un comunicado con su versión de los hechos que no concuerda con la versión de la víctima, a la que esta dirección concede absoluta veracidad".

"Desgraciadamente, situaciones de acoso se dan constantemente en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados, y ante hechos de este tipo una fuerza política progresista y feminista debe ser firme y contundente", termina la dirección del grupo municipal.