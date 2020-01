Díaz Ayuso, sobre la contaminación: "Nadie ha muerto de esto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a negar una vez más las evidencias científicas de la emergencia climática. Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en la Cadena SER, asegura que "nadie ha muerto" y que nadie "se va a morir" a causa de los efectos del cambio climático.

"Nadie ha muerto tampoco de esto", responde Ayuso. "Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. Madrid es una de las ciudades de mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte del mismo (...) pero no se va a morir la gente. Tal y como se expone [este tema] muchas veces, creo que no es real".

Frente a las palabras de Ayuso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha venido advirtiendo sistemáticamente de que la mala calidad del aire está directamente relacionada con la aparición de diversos tipos de cáncer y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A partir de esos datos, la OMS estimaba en un informe publicado en 2018 a partir de datos de 2016 que la contaminación atmosférica provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras.

Esas elevadas cifras, sin embargo, podrían haber subestimado el impacto real de la polución en todo el mundo. Un informe publicado en el European Heart Journal el pasado mes de marzo cifró en cerca de nueve millones -800.000 en Europa- las muertes relacionadas con la contaminación del aire. Sus autores, un grupo de expertos internacionales, sitúan la polución atmosférica como un factor de riesgo peor que el tabaco.

Mirando a nuestro país, el informe 'El aire que respiras: la contaminación atmosférica en las ciudades' elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo y el Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente estimó en casi 100.000 las muertes prematuras provocadas por la contaminación del aire en la última década. De ellas, más de 16.000 corresponderían solo a Madrid.

El PP, contra Madrid Central

El PP de Madrid convirtió la movilidad y el tráfico como "piedra angular" de su carrera para recuperar el Ayuntamiento de la capital en las pasadas elecciones de mayo. Díaz Ayuso llegó a calificar entonces las medidas anticontaminación de Ahora Madrid de "autoritarismo" y aseguró que su objetivo era "acabar con la libertad y con la vida cotidiana en as ciudades".



En su entrevista en la SER, Ayuso reconoce ahora que "evidentemente, a nadie le gusta la contaminación y tenemos que ir atajándola poco a poco" y se muestra mucho más indulgente con la acción del equipo de Gobierno de Martínez-Almeida en la capital: "Madrid, en este sentido, yo creo que está haciendo las cosas correctamente y la idea es, bueno, seguir en este sentido buscando cada vez ciudades más verdes y más limpias". Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue negando la evidencia científica: la contaminación mata.