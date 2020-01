Almeida dice que Ayuso no negó "la relación entre contaminación y salud" y que sus palabras "se sacaron de contexto"

"Nadie puede decir que la presidenta negara esa relación a no ser de que se pretenda coger una frase y sacarla de contexto". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido este jueves al paso de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que negó en una entrevista en la Cadena Ser que la contaminación provoque muertes. "Nadie ha muerto por esto. Tal y como se expone [este tema] muchas veces, creo que no es real", dijo en los micrófonos.

El regidor ha insistido en que Díaz Ayuso "fue muy clara" y aseguró que "hay un tema de contaminación que repercute sobre la salud de las personas". "No hay que quedarse con una frase aislada. Quienes pretenden arrinconarla en el negocionismo hacen un flaco favor a la causa de la sostenibilidad", ha criticado Martínez-Almeida, que culpa a la "izquierda" de "coger una frase y no el conjunto de lo que dijo la presidenta". "Si cogemos el contexto es la primera que mantiene hay una relación entre la contaminación y salud, como es obvio", ha insistido.

VÍDEO | Isabel Díaz Ayuso defiende que nadie muere por la contaminación en Madrid: "Creo que en ese sentido, Madrid está haciendo las cosas correctamente" https://t.co/qORinea69kpic.twitter.com/EKkDXfEqks — Cadena SER (@La_SER) January 1, 2020

"Estoy seguro de que tiene el mismo compromiso que el alcalde en la lucha por la sostenibilidad y para mejorar la calidad del aire. Y le diría que a la izquierda que se tranquilicen, van a ver que no somos de pancartas gritos y símbolos inútiles sino de políticas. Vamos a tener el apoyo total y absoluto de la Comunidad", ha añadido.

Ciudadanos reprueba las palabras de Ayuso

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (Ciudadanos), ha enmarcado las palabras de la presidenta en un día "desafortunado" al negar que la polución mate. "Nosotros hacemos declaraciones todos los días en muchas ocasiones. Yo me he equivocado 20 veces y me equivocaré otras 20 a lo largo de mi vida y todos podemos tener un día más desafortunado en nuestras declaraciones, pero creo que es evidente y que todo el mundo sabe que la presidenta está concienciada, como todo el Gobierno, con la lucha contra la contaminación".

Al final, Garrido ha rectificado a Díaz Ayuso: "Es evidente que hay una correlación directa entre enfermedades y por tanto también mortalidad con la contaminación y por supuesto que la presidenta también lo sabe".

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que ha manifestado explícitamente su desacuerdo con las afirmaciones de la presidenta regional. "No puedo estar de acuerdo con las palabras de la presidenta porque no solo hago caso a la gente, sino a los científicos, que nos están diciendo que hay un problema y hay muertes por este tema", ha afirmado en una entrevista en Onda Madrid, en la que ha pedido ser "serios cuando hablemos de contaminación, de las muertes que causa y, sobre todo, poner soluciones".

En @Cs_Madrid nos basamos en la evidencia científica.



Por ello, seguiremos trabajando desde el gobierno de la @ComunidadMadrid para evitar la contaminación y los efectos negativos que provoca en nuestra salud.



Lo explica @CsarZafra en @BuenosDiasTM#PolíticaYCienciapic.twitter.com/T6R7q79Uu6 — Noelia López Montero (@Noe_LopMon) January 2, 2020

Por otra parte, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín (PP), ha asegurado que el Gobierno regional huye "del mensaje negacionista de algunos" y "del mensaje de ecologismo radical de otros", sin especificar a qué se refiere. "Buscamos siempre el equilibrio entre una sociedad desarrollada y el respeto por el medio ambiente", ha justificado.

La oposición pide explicaciones

La oposición ha criticado en tromba las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El grupo municipal del PSOE, liderado por Ángel Gabilondo, preguntará en el pleno a Isabel Díaz Ayuso sobre cuáles son "a su juicio, las repercusiones sobre la salud de los madrileños de la contaminación atmosférica" y si considera si "la contaminación supone un asunto grave".

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado a través de Twitter que este asunto "rebasa la simple ignorancia para convertirse en un insulto". "Como presidenta de la región en la que mueren 14 personas al día por la contaminación, Ayuso sólo puede rectificar públicamente o dimitir". La líder de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, considera que el pensamiento de Díaz Ayuso es "el más reaccionario sin complejos frente a los avances".