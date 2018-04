El PSOE cree que Ciudadanos busca hacer "caja de votos" manteniendo a Cifuentes en el Gobierno

Los socialistas registrarán entre hoy y mañana la moción de censura al Gobierno de Cristina Cifuentes anunciada este miércoles. ""Nuestra idea es hacerla el mismo día de hoy. En todo caso mañana. Procuraremos que sea exactamente hoy", ha apuntado el portavoz del grupo socialista, Ángel Gabilondo, en declaraciones a los periodistas antes de entrar al pleno de la Asamblea de Madrid.

Gabilondo ha descartado "un pacto de grandes programas ni de repartirnos puestos, como dicen algunos", en referencia a Ciudadanos,

El partido que lidera Ignacio Aguado en Madrid acusa a PSOE y Podemos de presentar la moción para lograr "sillones", un extremo que ha negado Gabilondo en nombre de ambos grupos. "N o estamos en esa cosa ni ellos tampoco. Las declaraciones de Errejón y Espinar no van en esa dirección. Otra cosa es que cuando llegue a las elecciones se haga el gobierno que tenga que hacer a quien le corresponde en función de la voluntad de los ciudadanos".

Los socialistas piden a Ciudadanos que "reorienten su posición en favor de responder a esta demanda ciudadana" pero aseguran que no se van a "vender por los lugares como si tuviéramos mucho que ofrecer. Solo un proyecto común para poder trabajar con naturalidad".

" Claro que hablaremos con ellos pero no entramos en una transacción de asuntos, sino en identificación de asuntos. Si una vez identificados piensan a ver si es mejor apoyarla para ver si se va desangrando y así hacemos caja de votos... No estemos aquí para buscar rentabilidad", ha criticado el portavoz, que ha pedido que no se creen "falsas expectativas" con la comisión de investigación de Ciudadanos "pensando que ahí va a irrumpir la verdad".

Gabilondo ha definido la moción como un "acuerdo con medidas de emergencia"."Que señalemos qué seis asuntos son importantes en un ambiente de seguridad que nos lleve a unas elecciones. No podemos estar este año languideciendo en permanente alerta sobre el comportamiento de miembros del Gobierno", ha indicado el portavoz socialista, que ha llamado a "todos los grupos a que se haga para poder salir de esta situación de impasse".

Ha reiterado el portavoz que las explicaciones que dio la presidenta no fueron satisfactorias para su grupo y advierte de que esta crisis no se cerró ayer con la comparecencia en pleno. " No va a seguir un punto final. Hay demasiados datos. Solo se puede resolver que la URJC en un acto que espero sea de la mayor dignidad y que demuestra lo que pasó y que sancione".