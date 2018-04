Cristina Cifuentes admite que no fue a clase ni hizo los exámenes como los demás alumnos

Cristina Cifuentes "nunca" se ha planteado dimitir por la polémica de su máster. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este miércoles en el Pleno extraordinario que "el título es perfectamente legal", aunque ha reconocido que no fue a clase ni hizo los exámenes con sus compañeros.

¿Hizo los exámenes?, ha preguntado un periodista en la rueda de prensa posterior al Pleno que ha ofrecido la presidenta madrileña. "Hablé con la dirección del máster para ver cómo mi asistencia y mi evaluación se podía producir", ha reconocido Cifuentes que ha esquivado dar una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta insistente de los periodistas.

"Se ha querido vender como una cosa excepcional. El tratamiento es algo que se hace con cierta frecuencia para aquellos alumnos de posgrado que están trabajando", lo ha intentado justificar. "Los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias. Eso se sustituye por aportación de trabajos y actividades complementarias. Lo acordé de esa manera", ha explicado Cifuentes.

Sobre su trabajo fin de máster que sigue sin aportar, la presidenta madrileña "no descarta" que "aparezca". "Entiendo que una tesis doctoral se publica pero realmente no es un trabajo de fin de grado. Tenía una importancia relativa. En estos momentos tengo que decirlo. He aprovechado mis vacaciones para abrir cajas y buscar documentación", ha asegurado.

Como novedad, la presidenta se ha valido de "decenas de correos" en los que, según ella, se pedían modificaciones de notas a posteriori. "Se demuestra que no es inhabitual. Se puede realizar desde cualquier campus siempre que el funcionario tenga acceso". "He demostrado que es habitual recibir peticiones. No era una práctica excepcional ni trato de favor. ¿Qué será lo siguiente que se inventen?", ha indicado.

Estos emails son de otros profesores con otros alumnos de otros máster, ninguno suyo con sus profesores. "He intentado recuperar los correos electrónicos que recibí desde la delegación pero no ha sido posible. Por motivos de seguridad y otras cuestiones. Esa cuenta de correo se borró y no he podido borrar esos correos ni poder acceder a la misma", ha justificado la presidenta a las preguntas de la prensa.

Sobre por qué no ha aportado el acta de defensa de su trabajo fin de máster, documento que utilizó como prueba hace dos semanas, Cifuentes ha asegurado que "introduce algunas dudas que yo no puedo confirmar ni verificar". "No he querido dar la validez ni desmentirla. Es algo que tendrá que responder la universidad".

No teme la moción de censura

La presidenta regional ha reiterado su querella contra los periodistas de eldiario.es Raquel Pérez Ejerique e Ignacio Escolar. "Tengo confianza en la justicia", ha asegurado, "y en los procesos internos de las universidades". "Confío tremendamente en el trabajo que se pueda hacer desde la inspección y que todo esto sirva para dos cosas: si hay procedimientos administrativos que necesariamente se tengan que mejorar, que se mejoren".

La jefa del Ejecutivo se ha desvinculado de su responsabilidad como delegada del Gobierno de supervisar el dispositivo policial desplegado para la llegada de la Selección española el 2 de julio de 2011, el día que supuestamente defendió su trabajo fin de máster. "Esos dispositivos no se seguían desde la delegación sino desde la jefatura superior de la policía. El seguimiento no me correspondía a mí", ha dicho durante el Pleno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no va a dimitir y que no teme la moción de censura anunciada por el PSOE. Cristina Cifuentes ha reconocido que tanto PSOE como Podemos o Ciudadanos están legitimados políticamente para hacerlo si lo consideran.

"Me parece completamente lícito si por este motivo o por cualquier otro los grupos de la oposición quieren plantear una moción de censura. No solamente están legitimados para hacerlo sino que tienen derecho político. No tengo nada más que opinar, a mí me han elegido para ser la presidenta de los madrileños", ha defendido.