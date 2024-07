Ayuso critica la investigación contra Nacho Cano: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”

Los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que la policía detuvo el martes al músico y productor Nacho Cano no son tales, según Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha aprovechado un acto público sin preguntas para defender al músico, de quien es amigo personal. “La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo como el de tantos directores de artistas y creadores no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callaremos”, ha lanzado.

Ayuso intervino en la sede del Gobierno regional para presentar el programa de la Hispanidad 2024, que se celebrará en octubre. Allí hiló un mensaje en defensa del mestizaje para introducir la defensa de Cano, que según publicó El País ha tenido a más de una decena de jóvenes trabajando 10 horas al día y compartiendo literas en un albergue por 500 euros al mes. El nexo sería la falta de libertad en Nicaragua, Cuba o Venezuela, que ahora también se extiende a México, donde nadie hasta ahora cuestionaba la limpieza de las elecciones: “Quiero acordarme de los que vinisteis aquí buscando la [libertad] que perdisteis y los que están allí sufriendo y luchando por recuperarla. Entre ellos hay muchos chicos venezolanos y mexicanos que han encontrado su oportunidad en espectáculos distintos en Madrid, como por ejemplo el musical de Nacho Cano Malinche”.

Investigar prácticas laborales irregulares es, según la líder madrileña, mandar “un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir también en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o la empresa” Este pretendido “atropello” afecta a “uno de los artistas que más ha hecho por la música en española a los dos lados del Atlántico, que es, además, uno de los empresarios que más se empleó ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios, en libertad”.

La andanada continuó así: “La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno, buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado. Solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad”. Ayuso leyó toda su intervención para dar paso a una actuación musical con tintes tropicales.

El portavoz de Ayuso señala a Sánchez

La defensa de Cano la había asumido también minutos antes el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Justicia, Miguel Ángel García. “Tenemos la sensación de que esta cuestión de Nacho Cano no puede dejar de ser tratar de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo en nuestro país sobre todos esos casos de corrupción que están asediando al propio presidente del Gobierno, a su partido, a su Gobierno y a su propia familia”, ha dicho.

Tanto Nacho Cano como la policía nacional han recibido distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid —el artista, la Medalla de Oro en 2021, la policía, la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo este año—, pero en este caso el Gobierno de Ayuso se fía más de la palabra del músico que de las fuerzas de seguridad. “Este artista tiene derecho a defenderse, como también lo tienen todas las personas, esos becarios que también que se han querellado y que han manifestado su disconformidad con esta actuación que se ha producido”, ha avalado el portavoz, que ha insistido posteriormente: “Confiamos en la palabra del artista y también en todas esas chicas que han denunciado y que se han visto, según han declarado ellas mismas, coaccionadas en su declaración”.

La “sobreactuación” de Interior

García ha enmarcado el interrogatorio a Cano en un contexto de “sobreactuación en algunos ámbitos” del Ministerio del Interior que se habría producido también, a su entender, en los despliegues policiales durante la comparecencia judicial abortada de Begoña Gómez o incluso durante las manifestaciones contra el Gobierno por la ley de amnistía ante la sede del PSOE en Ferraz. “Parece que hay un presidente del Gobierno que está obsesionado con utilizar todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de echar tinta de calamar sobre algo que le afecta de lleno y en lo personal”, ha insistido.

La defensa por parte de García del productor, amigo personal de Ayuso, ha sido cerrada ante las preguntas de la prensa tras el consejo de Gobierno. “No confiamos bajo ningún concepto en el gobierno de Pedro Sánchez. Es muy fácil desprestigiar a una persona que se está ganando su trabajo, que lleva muchísimos años creando espectáculos que dan empleo y oportunidades a otros muchos artistas. Y, por tanto, esta persona que, además, públicamente ha apoyado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ahora se ve sometida algo que, como él mismo ha denunciado, le parece desproporcionado”, ha defendido. “Confiamos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero […] todas las actuaciones tienen que ser proporcionales”, ha remachado.