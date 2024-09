Ayuso dice que no usará la Comunidad de Madrid “para ir contra periodistas” tras amparar las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que ella no “usaría nunca los medios de la Comunidad de Madrid para ir contra periodistas”, después de haber avalado en marzo a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tras amenazar este con obligar a cerrar elDiario.es y “triturar” a sus profesionales. También ha asegurado que los problemas de su pareja con Hacienda —Alberto González Amador ya ha admitido que cometió fraude fiscal y está ahora a la espera de rubricar un pacto con la fiscalía— no le afectan políticamente. “Es ajeno a mí por completo”, ha defendido.

Ayuso ha hecho estas manifestaciones en una entrevista en Telecinco mientras respondía a una pregunta sobre el músico Nacho Cano, investigado por la contratación irregular de trabajadores extranjeros para su musical. Ayuso sigue porfiando en la defensa del artista y reiterando que se le investiga por ser amigo suyo, y ha alegado ahora que “el mundo de la cultura se tiene que rebelar contra estas cosas”. “El sector de la cultura, como el periodismo… Yo soy periodista también, [los periodistas] o los jueces os habéis defendido… Es que el mundo de la cultura se tiene que rebelar contra estas cosas […] La relación que tenemos el Gobierno y la Comunidad de Madrid y algunas comunidades del PP es horrible, pero yo no usaría los medios de la Comunidad de Madrid para para ir contra periodistas”, ha afirmado. Esta afirmación no mereció réplica de la entrevistadora.

Ayuso ha mezclado la investigación de Cano con el anuncio del llamado plan de acción por la democracia que impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de las “campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas”. La líder del PP madrileño se ha referido ya concretamente a este tema momentos después: “Quienes más muestras han dado de control de medios e instituciones ahora nos mete una ley […] manteniéndose en el poder con esa inversión de la verdad, con un ejemplo propio de caraduras. Ellos le dan la vuelta para que parezca que eres tú”.

Ayuso restó gravedad a los mensajes de su jefe de Gabinete contra elDiario.es el pasado marzo: “Son dos personas con una relación de confianza que discuten por WhatsApp, a ver si ahora no nos podemos enfadar con gente de confianza, ahora todo se filtra”, despachó entonces, rubricando la versión de Rodríguez sobre las amenazas. Desde entonces viene repitiendo ocasionalmente que el Gobierno persigue a los medios que no considera afines, pero que ella no importuna a los que considera incómodos.

“Tiene que haber una cierta normalidad” en la relación con Sánchez

Respecto al fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, Ayuso ha insistido en que no le afecta porque el asunto le es “ajeno”, pero tampoco ha dado detalles de por qué inicialmente adujo que era Hacienda quien le adeudaba dinero a él, ni tampoco ha explicado quién está detrás de la sociedad propietaria del segundo piso del que disfrutan ambos, ni cómo se sufragó.

Por otra parte, Ayuso se ha abierto a la posibilidad de reunirse finalmente con Pedro Sánchez en Moncloa si este la convoca. Tendría que haber, en tal caso, un “orden del día” sobre los temas que discutir. “Yo no voy a la Moncloa a tomar un café”, ha dicho, pero ha concedido que “tiene que haber una cierta normalidad y que no se rompan todos los puentes”.