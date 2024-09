Ayuso dice ahora que “no es quién” para decirles a los barones del PP lo que hacer tras pedirles que no se reúnan con Sánchez

Han pasado 11 días desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamara a la rebelión a los líderes autonómicos del Partido Popular, pidiéndoles que se negaran a reunirse con el presidente del Gobierno para tratar la financiación autonómico. Pero ahora Ayuso dice que no cree que ella “sea quién para decir lo que tenemos que hacer”.

Entre una fecha y otra, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado abierto a hablar con Pedro Sánchez sobre financiación y deuda, y el presidente autonómico de Galicia, Alfonso Rueda, ya ha anunciado que el próximo viernes se reunirá con Sánchez. El presidente del Gobierno ha dicho este lunes que las puertas del Palacio de la Moncloa “están abiertas” y es el momento de alcanzar acuerdos.

“Mientras no haya una Conferencia de Presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada”, declaró Ayuso el pasado 5 de septiembre. “Esto no va de dinero, va de España”, dijo la presidenta ante los presidentes autonómicos durante el acto de inicio del curso político del PP, celebrado en Arganda del Rey, Madrid.

Ayuso justificó entonces que la intención de Sánchez es “dividir” a los presidentes autonómicos, así como “blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando”. “Yo le pido a los presidentes autonómicos que, si hay una reunión, sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa”, añadió la presidenta de Madrid.

Este lunes, Ayuso ha participado en un evento organizado por el diario ABC. Preguntada por aquellas palabras, la respuesta ha sido un giro de 180 grados: “Nunca he dicho ni creo que sea quién para decir lo que tenemos que hacer”, ha declarado.

Días antes de su llamamiento al boicot de las citas con Sánchez en Moncloa, Ayuso también había avisado a sus compañeros de la necesidad de plantear las negociaciones desde la unidad de todas las comunidades del PP. “Si empezamos con el menudeo, Madrid tiene las de ganar”, dijo en un discurso el 2 de septiembre.

El pasado miércoles, el Gobierno de la Comunidad de Madrid insistió en que los dirigentes autonómicos del PP habían acordado no abordar la financiación en sus reuniones bilaterales con Sánchez. El titular de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, insistió el 11 de septiembre en que los líderes autonómicos no deben “caer en esa trampa” a la que quiere llevarles supuestamente el presidente del Gobierno “de la bilateralidad” que simplemente sirve para “justificar esa relación bilateral que necesita mantener, no con Cataluña, sino con los partidos independentistas porque son los que le mantienen a él en La Moncloa”.

La dirección nacional del PP declaró a comienzos de este mes —poco después de la llamada de Ayuso— que respetaría la decisión de cada líder autonómico si finalmente acuden a la Moncloa para abordar los asuntos pertinentes de cada territorio.