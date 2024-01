Ayuso justifica la Operación Catalunya: “Todas las herramientas para proteger al Estado me parecen bien”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha justificado este jueves en Catalunya Ràdio la Operación Catalunya asegurando que “todas las herramientas que utilice el Estado para protegerse” le parecen “bien”. Todo ello a raíz de la investigación hecha pública por parte de elDiario.es y a La Vanguardia, que ha desvelado que el Gobierno de Mariano Rajoy investigó a políticos independentistas de Catalunya durante su mandato. “Están intentando darle la vuelta al relato para que los independentistas sean héroes, como lo que estoy viendo en el País Vasco con ETA y cualquier estado normal y coherente protege sus intereses y a sus intereses”, ha afirmado la presidenta.

“La inversión de valores es absoluta porque el relato que le conviene a los que están en el poder supremos es esa, al final Rajoy será el malo, lo veo venir, vamos extrayendo poco a poco pequeños capítulos para darle la vuelta al asunto, no estoy a favor de inventarse nada ni faltar a la verdad”, ha concluido Ayuso.

Respecto a la noticia de la llegada de la Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid, Ayuso ha reconocido que lleva más de dos años con el proyecto y considera que es un “revulsivo económico y turístico” para la región. Ha valorado que en ningún caso se “deben hacer comparaciones entre comunidades autónomas”, que “en ningún caso va a pedir perdón por traer la F1 a Madrid”. La presidenta se ha comprometido en que toda la inversión que tendrá el proyecto será privada, sin comprometer dinero público y de lo que se encargará la administración será “facilitar las trabas burocráticas”.

“En Madrid no sometemos a los ciudadanos a la política, en muchos lugares la inversión pública se está comiendo a la privada y eso es muy poco atractivo para las inversiones”, ha comentado Ayuso en relación a Cataluña que considera que “el lugar que era referente en los años 90 y que era vanguardia en todo el mundo ya no es el de ahora, en este momento sólo se traslada a los ciudadanos política, la identidad y todo lo que será muy beneficioso para los políticos, pero que desde fuera no es atractivo”.

La presidenta también ha tenido palabras para el Gobierno de España en las que se ha reafirmado en la frase de que “están colando una dictadura por detrás” y ha afirmado que “el Gobierno tiene los tres poderes y junto a sus socios harán lo posible para mantener a Sánchez en el poder”. “Poco a poco se está interviniendo todo, el día a día, se empieza a atacar a políticos, medios, periodistas... Todo ese convenio de intereses de los diferentes partidos nos está llevando a algo muy totalitario” ha finalizado la presidenta asegurando que “el poder necesita contrapesos y controles que ahora no existen si el político puede eliminar delitos”, en relación a la amnistía.