Begoña Gómez rechaza declarar en la Asamblea de Madrid: “Todo esto tiene un objetivo político evidente”

Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, ha explicado en la Asamblea de Madrid que no declarará en su comisión de investigación sobre la Universidad Complutense al estar imputada en el proceso penal que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra ella. “Todo esto tiene un objetivo político evidente: solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes y por esta razón, aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no contestar a su preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio”, ha dicho aludiendo a los “bulos” sobre ella.

La empresaria ha defendido su trayectoria profesional antes de anunciar que no contestará a las preguntas: “Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia, he coordinado equipos, dirigido proyectos, asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Complutense, como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y no remunerada”, ha dicho. También ha defendido tener “una vida profesional labrada con mucho esfuerzo, como una más como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país”.

La primera en tomar la palabra, en representación del PP, ha sido Mercedes Zarzalejo, leyendo su intervención: “Queremos saber cómo ejerció como profesora universitaria sin serlo, profesora de una cátedra sin méritos para ello, dirigir másters de los que no podría haber sido alumna, financiar una cátedra con unos fondos muy superiores al resto, parece ser que se apropió de un software y, en definitiva, por qué abusó de su condición de esposa de Presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido”.

“No pueden realizar preguntas que sean ajenas al objeto de la comisión”, había advertido previamente la presidenta de la comisión. Zarzalejo ha intentado cortar a Gómez cuando hacía su primera exposición y la presidenta de la comisión ha tenido que pedir silencio para que la esposa del presidente del Gobierno terminara de hablar. Posteriormente ha hecho preguntas sobre su trabajo en la Complutense pero también sobre aspectos que nada tienen que ver con el centro, como el rescate de Air Europa, sin ser cortada por la presidenta.

En la entrada de la asamblea regional madrileña la organización ultracatólica HazteOir, que ejerce la acusación popular contra ella, ha ubicado una furgoneta con diversas imágenes de Gómez. En los instantes previos a la comparecencia, ya dentro de la sala, se ha producido un encontronazo entre un diputado del PSOE y la presidenta de la comisión: “Esto no estaba previsto”, ha denunciado uno de ellos cuando los medios de comunicación han accedido a la sala para hacer fotos con Gómez ya sentada en el estrado.

Begoña Gómez está llamada a comparecer en el juzgado el próximo lunes 18 de noviembre. El juez Juan Carlos Peinado explicó que su objetivo era “darle traslado personal de la querella y declarar en calidad de tal asistida de letrado por los citados delitos”. Por el momento la esposa del Presidente del Gobierno ha solicitado aplazar esa citación por coincidir con su presencia en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Azerbaiyán y las acusaciones populares, entre las que se encuentra Vox, han pedido que se le impongan medidas cautelares como la retirada de pasaporte para que no pueda abandonar el país.

El juez Juan Carlos Peinado ha centrado su investigación penal contra Begoña Gómez en su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, donde llegó a tener dos másters y una cátedra, ahora ya cancelados por el centro. Hasta la fecha, la UCM ha comunicado al juzgado que la elección de la empresaria para trabajar con ellos se debió a su perfil profesional y su experiencia, argumentos que ya repitió en 2023 cuando un abogado hizo esta misma solicitud de información, tal y como explicó elDiario.es.

En la causa también está imputado el rector de la UCM, Joaquín Goyache, igualmente llamado a declarar a esta comisión de investigación. Goyache ha negado cualquier tipo de trato de favor a la esposa del Presidente del Gobierno en sus comparecencias ante el juez Peinado. La última ramificación de la causa se centra en la gestión de un software gratuito que diversas empresas desarrollaron para la cátedra que dirigía Gómez y que ella alojó en una página web registrada a nombre de una de sus empresas, con un nombre similar al de la cátedra en cuestión.

La UCM no consiguió encontrar indicios de delito en el uso de este software pero se dirigió por escrito al juez Peinado para que él comandara una investigación penal desde su juzgado. En paralelo, la organización ultracatólica HazteOir presentó una querella al respecto, lo que ha propiciado la apertura de una nueva pieza separada al margen de la que ya investiga los contratos públicos adjudicados a Juan Carlos Barrabés y el puesto de trabajo de Gómez en el África Center, donde por ahora el magistrado no ha obtenido indicios de trato de favor.