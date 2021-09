Hana Jalloul pide que se "rebaje la crispación" y dice que el discurso de Ayuso se asemeja al "nacionalismo catalán"

Después de un verano recorriéndose toda la Comunidad de Madrid, Hana Jalloul sigue al pie del cañón en este nuevo curso político en el que, al menos de momento, continúa como portavoz en la Asamblea de Madrid, a la espera de que se determine qué ocurre en el Congreso regional que elegirá en unas semanas al nuevo secretario general del PSOE de Madrid. En esa apretada agenda, la exsecretaria de estado de Migraciones ha ofrecido este lunes un desayuno informativo acompañada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención, Jalloul ha pedido que se rebaje "la crispación entre las instituciones" y ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que enarbole un discurso identitario que recuerda al "nacionalismo catalán".

Jalloul, que ha apostado en su nueva etapa por una oposición constructiva, como antes lo hizo su antecesor Ángel Gabilondo –hoy presente en el acto–, también deja claro en cada acto que ofrece que será contundente en su labor de control al Gobierno de Ayuso. "El impuesto más caro que pagamos los madrileños es el de la corrupción", ha lanzado la portavoz socialista sobre el debate tributario del que ha dicho, Ayuso practica un discurso "populista". Jalloul se refería a la corrupción de Púnica, Lezo y Gürtel, la misma que hace tan solo una semana reconocía abiertamente el número dos de Pablo Casado, Teo García Egea, cuando respondió a una entrevista de Esperanza Aguirre que "lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción".

"Debe bajarse la crispación entre las instituciones. Madrid ha sido golpeada y aquí el impuesto más caro que pagamos los madrileños es el de la corrupción", ha lanzado Jalloul. "Hay que hacer políticas valientes y trabajar en una fiscalidad justa y redistributiva", ha defendido a renglón seguido para dejar claro que su partido no apuesta por un impuesto específico para Madrid. "Hablamos de pedagogía fiscal frente al populismo fiscal", ha insistido la portavoz regional en un desayuno informativo en el Hotel Ritz acompañada por Zapatero y el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivà. Al desayuno también ha asistido la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la delegada del Gobierno, Mercedes González.

Jalloul ha criticado, no obstante, que las grandes fortunas se instalen en Madrid "para no pagar el impuesto de patrimonio algo que ha calificado de "deslealtad" con el resto de autonomías. "Se dice que la bajada de impuestos supone ingresos y eso no sucede aquí. Lo que pasa en Madrid es que hay dumping fiscal”, ha afirmado. Para Jalloul, “En esta Comunidad [Madrid] se hace mucho populismo fiscal y se desinforma".

"Si en 2019 se hubiera recaudado el impuesto de patrimonio, habrían sido 900 millones de euros. ¡Imagínense si lo hubiéramos invertido en sanidad o educación! Aquí lo que se hace es competencia desleal, es un paraíso fiscal interno, como dijo la OCDE", ha insistido. La socialista es partidaria de que los impuestos que se están recaudando se inviertan de manera "más eficaz" porque "hay mucho despilfarro". Por ello, propone una recaudación progresiva en la que las clases más altas "paguen más".

"No podemos diferenciar a Madrid del resto del mundo porque ese hecho diferencial que Ayuso quiere imponer en Madrid por encima del resto de las comunidades es insolidario. Tiene un discurso atacando al Gobierno de España, diciendo que les maltratan que nos recuerda mucho al nacionalismo catalán. Tenemos que tener mucho cuidado con esos discursos diferenciadores", ha sostenido.