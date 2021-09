García Egea responde a Esperanza Aguirre: "Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido este lunes a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien señaló este domingo en una entrevista a "algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida" como responsables de la bronca pública por el control del PP de Madrid y que enfrenta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la dirección estatal de Pablo Casado. A Ayuso también le ha cerrado la puerta a su pretensión de adelantar el cónclave para celebrarlo "pronto".

Preguntada por la posibilidad de que se posponga a 2022 el congreso regional del PP para elegir a la nueva dirección, y por cuyo control se enfrentan el PP estatal e Isabel Díaz Ayuso, Aguirre dijo a El Mundo: "Tienen que celebrarlo cuanto antes. Mi opinión es que Almeida no se va a presentar. Y lo que él dice es que los de Génova le están empujando. Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y [José Luis Martínez] Almeida es lo que van diciendo".

No fue el único insulto que salió de la boca de Aguirre contra la actual dirección del PP estatal, en la que el alcalde de Madrid ocupa el importante cargo de portavoz estatal. "En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme", aseguró, pese a tener buenas palabras para quien devolvió el bastón de mando de Madrid al PP y que ella misma no pudo retener en 2015.

El 'número dos' de Casado ha respondido este mismo lunes, en una rueda de prensa celebrada tras la habitual reunión del Comité de Dirección y que ha estado copada por la crisis interna abierta en el partido. "Coincido con Aguirre en que lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir", ha dicho García Egea.

En la entrevista a El Mundo, Aguirre volvió a quitarse de la ecuación de la corrupción generalizada que hubo en un partido que ella dirigió desde que accedió a la Presidencia autonómica hasta el final de su carrera política, en 2016. "Cuando quede acreditado algún delito judicialmente y haya alguna condena, yo les quitaré la presunción de inocencia a Francisco Granados y a Ignacio González. Mientras tanto, no", dijo. "Yo estoy muy dolida con González porque su hermano dijo al juez que había recibido 400.000 euros de una adjudicación. Eso me parece horrible, impresentable. Por eso no he hablado más con González", añadió, para limitar su responsabilidad in vigilando: "Yo no soy una policía".

García Egea ha asegurado que "invitará pronto" a la exlideresa a la sede de Génova porque, ha deslizado, habla sin información: "Debe venir poco por aquí a ver que hay gente trabajando".

El secretario general también ha rechazado la petición de Ayuso de adelantar el congreso del PP de Madrid para celebrarlo "pronto". García Egea ha recordado que el Comité de Dirección del PP decidió que los congresos regionales en las autonomías uniprovinciales se celebrarían en el primer semestre de 2022. "Cuando llegue se hará", ha concluido.