La izquierda en bloque exige a Ayuso su dimisión mientras la presidenta madrileña se parapeta en el ‘caso Koldo’ y la amnistía

Más Madrid y el PSOE han coincidido hoy en exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. “Ayer mintió usted y hoy tenemos el reconocimiento de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos”, ha denunciado el portavoz socialista, Juan Lobato, en referencia al correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña reconoce a la fiscalía la existencia de un fraude fiscal. “No tiene la estatura moral para gobernar la Comunidad de Madrid”, ha censurado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Ayuso ha evitado dar explicaciones y se he refugiado en el ‘caso Koldo’ y en la ley de amnistía.

Díaz Ayuso ha aludido a los pisos de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, comprados presuntamente con dinero de comisiones por la venta de mascarillas, se ha referido a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de viajes de este a la República Dominicana, y ha dicho a Lobato: “Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica”. A las acusaciones de Bergerot ha respondido, sorpresivamente: “Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa, llevo toda la vida viviendo de alquiler”.

A Más Madrid también le ha afeado que haya estudios demoscópicos que señalan que los votantes de izquierda tienen mayor poder adquisitivo, que los ministros vivan en viviendas del Estado, que haya políticos de izquierdas que no hayan trabajado en el extranjero o que la actual ministra de Sanidad, Mónica García, viva cerca del parque del Retiro. “Todas sus acusaciones son falsas”, ha despachado. Bergerot le había afeado que se hiciese “la víctima” mientras “todos se enriquecen a su alrededor”, y que el fraude de su pareja es “tan burdo” que solo se explica por “sentirse muy impune”.

El ambiente del pleno ha sido, a pesar de la gravedad de las acusaciones de la oposición, mucho más circunspecto que el de la semana pasada, en el que Ayuso no estuvo presente por estar de viaje en el partido. Muy diplomática ha sido, en ese sentido, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que no ha pasado de instar a Ayuso a que apueste más por la “transparencia”. Respecto al comportamiento delictivo confeso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, se ha limitado a confiar en la presunción de inocencia.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, ha restado relevancia a las informaciones sobre el fraude y ha asegurado que la presidenta regional no tenía “ninguna obligación” de dar explicaciones.

