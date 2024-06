Todo lo que necesitas saber sobre las tarifas de luz en Madrid

La electricidad es uno de los conceptos que hay que pagar sí o sí cada mes. Sin embargo, hay formas de conseguir que este gasto no sea un quebradero de cabeza. Aquí descubrirás todo lo que se necesita saber para pagar lo justo en tu factura de la luz

Primeros pasos: ¿Tienes que dar de alta la luz?

Lo primero que se debe comprobar es si ya hay un suministro de luz en la casa. Al comprar o alquilar una vivienda en Madrid, si no es de nueva construcción, lo normal es que ya lo tenga. En ese caso, no será necesario contratar la luz en Madrid, sino que bastará con cambiar la titularidad del contrato. Este trámite se realiza en el momento de contratar una nueva tarifa o poniéndose en contacto con la empresa responsable de comercializar el suministro actual.

No obstante, si hay que dar de alta la luz, el proceso es algo más largo. La principal diferencia es que para dar de alta la luz hay que pagar los derechos de extensión, de enganche y de acceso. Estos derechos están estipulados por ley y su precio es independiente de la empresa con la que se vaya a dar de alta el suministro. Este proceso puede llegar a tardar hasta dos semanas, aunque normalmente no pasa de los diez días.

Consejos para elegir la mejor tarifa de luz en Madrid

No a todo el mundo le viene bien el mismo tipo de tarifa. Hay que tener en cuenta ciertos elementos y, aun así, no es fácil decantarse por una de las opciones. No solo hay que fijarse en el precio de la luz hoy en Madrid, sino también en los hábitos de consumo y la flexibilidad. Estos son algunos consejos para no equivocarse al contratar la tarifa.

Calcular la potencia

La potencia es uno de los elementos que hay que contratar, sin importar la tarifa que se elija. Se trata de la cantidad de energía que se puede utilizar de forma simultánea sin que salten los plomos. Uno de los motivos más habituales por los que se paga de más en la factura de la luz es por no saber cuánta potencia se debe tener disponible.

La potencia ideal de un hogar depende de sus dimensiones, así como de los aparatos que se enciendan a la vez y las personas que convivan. Una casa de 90 m² en la que vivan 4 personas suele necesitar alrededor de 4,5 kW. Bajar la potencia es gratuito, pero subirla sí tiene un coste.

Conocer el hábito de consumo

Una familia que tenga una rutina muy marcada puede identificar fácilmente en qué momento consume más energía y, por tanto, buscar una tarifa de luz que dé un precio más bajo en esa franja horaria. Estos hogares pueden beneficiarse de tarifas con discriminación horaria.

Sin embargo, en la mayoría de los hogares no se puede afirmar con rotundidad que a una hora determinada se estará en casa para cocinar o poner la lavadora. El trabajo o los niños pueden hacer que el día sea imprevisible y contratar una tarifa que marque distintos precios según la hora puede generar un estrés añadido. Determinar el grado de flexibilidad de cada familia ayudará a seleccionar el tipo de tarifa.

Tener facturas anteriores a mano

En caso de que ya hayas tenido contratado un servicio anteriormente, una forma de determinar qué factura es más rentable para ese hogar es ver cuántos kilovatios-hora se han consumido en el último año y aplicar ese consumo a las distintas tarifas. Muchas veces, una oferta tiene un término de la energía más barato porque lo compensa con precios altos en el término de la potencia y viceversa. Al tener el dato real de cuántos kWh se han consumido anteriormente, el cálculo se puede hacer más fácil.

No fijarse solo en el precio

La parte principal de las tarifas de luz hoy en Madrid es el precio, pero centrarse solo en él puede provocar que se pierdan algunas otras gangas. Por ejemplo, hay empresas que ofrecen un mes de luz gratis solo por contratar una tarifa de luz. Otras presentan descuentos en servicios de mantenimiento de electrodomésticos o de la propia instalación eléctrica.

Tampoco hay que olvidar los programas de fidelización, que compensan a los clientes que mantienen o contratan distintos servicios con una misma empresa. Estos programas suelen dar puntos que se pueden canjear por productos o descuentos. A la hora de calcular qué tarifa es más económica, hay que tener en cuenta estos complementos.

Contrata una tarifa de luz en Madrid

Una vez nos hemos decantado por una tarifa, contratarla es muy sencillo. La electricidad en Madrid no funciona de manera diferente a otras regiones de España. Ya sea a través de la página web de la empresa o llamando por teléfono, será necesario aportar una serie de datos.

- Nombre, apellidos, correo electrónico y DNI de la persona que se va a convertir en titular del contrato

- Número de cuenta bancaria en la que se van a domiciliar los pagos. Las empresas no suelen ofrecer otra forma de pagar el suministro.

- Dirección del punto de suministro o Código Universal de Punto de Suministro (CUPS). Las comercializadoras eléctricas, al conocer la dirección del domicilio, suelen tener acceso al CUPS. En caso de que dé problemas, es recomendable facilitarlo. Se puede encontrar en cualquier factura de luz anterior.

- Determinar la potencia que se quiere contratar, como se ha indicado anteriormente. Si se quiere contratar mucha potencia, la vivienda es muy antigua o se ha renovado la instalación eléctrica, puede que la empresa pida el Boletín Eléctrico, que es un documento oficial en el que se certifican los requisitos técnicos y de seguridad de la instalación.

Una vez facilitados estos datos, la comercializadora enviará el contrato que se debe firmar. Después, se encargará de realizar todos los trámites y en unos pocos días, el suministro estará activado.