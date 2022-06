Regresa la Muestra de Cine de Lavapiés: 21 títulos, gratis, mucho barrio y mucho deseo

La Muestra de Cine de Lavapiés es un clásico del barrio de Embajadores que va ya por su edición número 19, la que se desarrollará este año entre el 24 de junio y el 3 de julio en los siguientes espacios: Cine Doré, Sala Mirador, Cine Embajadores, Bodegas Lo Máximo, Librería Traficantes de Sueños, La Eskalera Karakola, solar Embajadores 18 y Esta es una plaza.

Autogestionada y sin ningún tipo de subvención pública, la Muestra, que año tras año sale adelante gracias al esfuerzo desinteresado de muchas personas, lugares de proyección y particulares y empresas que ceden sin coste alguno los derechos de exhibición de las películas que le dan contenido, incluye en 2022 el visionado gratuito de 21 títulos, charlas y encuentros con algunos de sus autores y un fin de fiesta musical.

Acercar el cine al barrio y hacer barrio ha sido desde siempre el objetivo de esta atípica Muestra, que ha estado creando y reivindicando espacios de encuentro donde compartir cultura, ocio y debate sobre lo que ocurre en Lavapiés y a sus vecinos sin perder tampoco de vista al resto del mundo.

Una Muestra llena de deseo

“No somos un festival de cine sino una muestra que pone películas y busca reivindicar el espacio público para los vecinos y vecinas, por lo que, en la medida de lo posible, consideramos importante proyectar en la calle y en lugares accesibles. Entendemos la cultura no como un lujo al que sólo se puede acceder mediante dinero, por lo que para nosotros es importante la gratuidad de todas las propuestas y proyectarlas en lugares donde después se pueda generar un diálogo. Tratamos de poner la cultura a pie de calle”, cuenta sobre la trastienda de esta cita Ana, una de las nueve personas que este año forman parte de la organización de la misma.

Todo alrededor de la Muestra de Cine de Lavapiés gira alrededor del deseo, cuenta Ana. El 50 por ciento del programa de la cita se configura a través de una selección de títulos aparecidos en el último año que acabarán siendo parte de ella siempre y cuando sus productoras y exhibidoras deseen que así sea porque dinero para poder contar con ellas no hay. La otra mitad de la programación está compuesta por cintas libres de licencias elegidas mediante una convocatoria abierta y cuyos autores, sin más, también desean que formen parte de la Muestra.

“Al final nos queda siempre una programación estupenda, con gente que ha querido estar, lo cual hace que cada película sea la adecuada para estar en la Muestra por el hecho de que surge una conexión entre productores, autores y organizadores, un coincidir en querer compartir cultura”, afirma Ana antes de aclarar que “el hecho de no paguemos, al no tener presupuesto, no significa que no reconozcamos y valoremos el trabajo de la gente del cine y las dificultades por las que atraviesan”.

Antes de la pandemia, la programación de la Muestra de Cine de Lavapiés ofrecía dos sesiones distintas a lo largo de 10 días. Para este año de vuelta a la normalidad, sin embargo, las sesiones se han visto reducidas a una.

La Muestra de Cine de Lavapiés surgió hace 19 años “de la confluencia de personas activas en los distintos movimientos sociales que había por aquel entonces en el barrio”, algunas de las cuales siguen a día de hoy siendo parte de la organización, con cuerda aún para rato pero, al mismo tiempo, con ganas de que nuevas caras y nuevos empujes vayan recogiendo el testigo. Las puertas para toda persona dispuesta a tomar el relevo están abiertas, afirma Ana.

Como toda muestra y festival de cine que se precie, la de Lavapiés también cuenta año tras año con su propio cartel. El de esta edición lo firma la ilustradora y diseñadora Emma Gascó.

Por otra parte, este año la Muestra quiere apoyar la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, que necesita 500.000 firmas de personas mayores de 18 años con DNI español para su tramitación en el Congreso. Al final de cada proyección, quien desee colaborar con esta causa que persigue la consecución de papeles para todos, podrá aportar su firma, algo que quien lo prefiera puede hacer también online. “Todas las personas del barrio son vecinos”.

PROGRAMA DE PROYECCIONES

Viernes 24

Cine Doré. Filmoteca Española. 18.00 horas

MARIA

HABLAR

Sábado 25

Esta es una plaza. 22.00 horas

TUAREG_ DROMEDARIO MEN

REUNIÃO (Reunión)

ÁFRICA EN CINECICLETA

Domingo 26

Eskalera Karakola . 20.00 horas

¡TÓCATE LOS OVARIOS!

LA FUGA

CAT IN THE WALL (Pequeños milagros en Peckham Street)

Lunes 27

Cine Embajadores 19.00 horas

PARPADEOS

Cine Embajadores 20.00 horas

VIAJE A ALGUNA PARTE

Martes 28

Bodegas Lo Máximo. 19.00 horas

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA MODA

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S. A.

Miércoles 29

Traficantes de Sueños. 19.00 horas

PAISAJE Y PAISANAJE

TIPULAREN SEHASKA KANTA (Las nanas de la cebolla)

Jueves 30

Sala Mirador. 20.00 horas

39º A LA SOMBRA

EN LA CALLE

NON DAGO MIKEL? (¿Dónde está Mikel?)

Viernes 1

Solar Embajadores 18. 22.00 horas

MINKA DE LA MEMORIA

SIS DIES CORRENTS (Seis días corrientes)

Sábado 2

Cine Embajadores. 12.00 horas

SESIÓN INFANTIL

MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS (Mi semana extraordinaria con Tess)

Esta es una plaza. 22.00 horas

FLUZO

HIJOS DE DIOS

Domingo 3

Solar Embajadores, 18. 20.00 horas

CONCIERTO DE CLAUSURA RASTAPHONICS

Solar de Embajadores, 18. 22.00 horas

LOS MÚSICOS DE DaLaNOTA NUESTROS HIJOS

NO SOMOS NADA