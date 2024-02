Luz verde judicial a la mascletà de Almeida en Madrid Río pese a la denuncia de una protectora por daño a los animales

La justicia permitirá que Almeida celebre su mascletà en Madrid en la explanada del Puente del Rey, junto al río Manzanares. El juzgado de lo Contenciosos-Administrativo número 8 ha declinado aplicar las medidas cautelares solicitadas por una protectora de animales, que denunció el evento organizado por el Ayuntamiento de la capital debido a los posibles daños que podía causar sobre la fauna del entorno.

El auto de la jueza, al que tuvo acceso este periódico, rechaza la medida porque considera que la entidad demandante no ha agotado “la vía previa administrativa” para intentar que el evento no se celebrara. Además, valora la información aportada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que incluye un informe ambiental emitido el pasado 5 de febrero de 2024, a instancias de la Oficina de Actos en Vía Pública, que depende del área de Vicealcaldía del consistorio.

Entre los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para desmontar la demanda está el de que este tipo de eventos no requieren autorización ninguna en Madrid para superar los límites acústicos, “dado que no se encuadran en el artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica al no ser posible, ni la valoración previa de su incidencia acústica, ni el establecimiento del volumen máximo de emisión”.

El auto detalla además las distintas secuencias de las que constará el evento programado por el Ayuntamiento de Madrid, que constará de tres partes de cuatro minutos cada una, con una sección aérea con una traca de estilo valenciano y fuego, cinco secciones terrestres “con truenos de diferentes calibres” y una “sección terremoto” con explosiones de “infinidad de truenos”.

Dos denuncias ecologistas y animalistas

La protectora Salvando Peludos había presentado la demanda hace unos días, asegurando que el evento pirotécnico causaría “una masacre entre la fauna” de un hábitat renaturalizado un hábitat como el de Madrid Río la Casa de Campo, declarado Bien de Interés Cultural.

Una vez que la justicia ha descartado la suspensión y que la Delegación del Gobierno ha dado su visto bueno al acto con explosivos, solo queda por conocer la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ante la demanda de las organizaciones ecologistas presentada este jueves.

La mascletà de este domingo llega a Madrid después de que Almeida prometiera a su compañera en el PP, María José Catalá, que celebraría un acto de este tipo si ambos ganaban las elecciones municipales de 2023. La factura de esta celebración electoral será de casi 46.000 euros. Pese a la polémica, el alcalde ha asegurado este viernes que celebra el acto “para estrechar relaciones entre Madrid y Valencia a través de manifestaciones culturales, no para celebrar la victoria de Catalá”.

Por su parte, Más Madrid asegura que el auto no entra en el fondo de la cuestión y, por tanto, “valorará nuevas acciones legales más allá de la celebración el domingo cuando pueda acceder a la documentación. En declaraciones a los medios, Rita Maestre lamenta que a dos días del evento, ”Almeida sigue ocultando a la oposición y a la ciudadanía el expediente completo del contrato“.