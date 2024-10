El Real Madrid intenta esquivar la querella vecinal echando culpas del ruido del Bernabéu a los promotores de eventos

El frente judicial para el Real Madrid por el ruido de sus conciertos en su estadio ha quedado abierto. Este martes se celebraba la primera vista por la querella que la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu había interpuesto contra el club merengue, a la que acudía la mano derecha de Florentino Pérez, Jose Ángel Sánchez.

Según fuentes presentes en la vista que han sido consultadas por este periódico, JAS ha intentado, junto al director de infraestructuras del Real Madrid, Francisco Panadero, desviar las culpas por el ruido y durante su comparecencia se ha centrado en responsabilizar de las superaciones sonoras a los promotores de los conciertos. Incluso en algún momento ha responsabilizado a cantantes que no quisieron bajar el volumen de sus altavoces.

El club blanco ha esgrimido como prueba las multas por valor de 801.000 euros impuestas por el Ayuntamiento a los promotores de los conciertos por los eventos en los que se superaron los niveles sonoros permitidos legalmente por la ordenanza municipal.

También han afirmado, en su defensa, que el estadio de los de Florentino Pérez es el estadio “mejor insonorizado de Europa”. Pese a ello, el Real Madrid ha suspendido todos los conciertos en su estadio hasta la primavera del año que viene, mientras ejecuta obras para reducir los niveles de ruido. Expertos consultados por Somos Madrid advirtieron que este encapsulamiento es “casi imposible” y que es muy probable que las futuras actuaciones musicales sigan saltándose los límites sonoros.

Los vecinos, por su parte, han denunciado que el ruido que generan los conciertos es 2.500 veces al máximo permitido. “Estamos en esta situación porque alguien ha tomado la mala decisión de intentar hacer un modelo de negocio que no es legal porque ni se puede hacer conciertos en el estadio porque no tiene licencia para ello y además no está insonorizado. Es un disparate”, ha subrayado un portavoz vecinal a la salida de la vista, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ha detallado que desde la asociación se han ejecutado 155 mediciones de ruido en los 18 conciertos que ha habido, superándose en todos ellos los niveles de “una media bestial” como se decía de promedio más de 2.500 veces.

Los vecinos argumentan en su demanda a Real Madrid Estadio -la empresa que alquila el coso blanco para eventos- que la responsabilidad sobre la emisión de ruidos es el propio club de fútbol y no los promotores, al igual que la sentencia por el ruido del aeropuerto de Barajas recayó sobre Aena y no sobre los aviones que usaban sus pistas y provocaban el ruido.

La jornada de hoy es el primer peldaño de una larga escalera que tendrá que subir el Real Madrid hasta saber si consigue esquivar o no este nuevo frente abierto en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid. La denunciante Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu mantiene que los conciertos que se celebran en el estadio desde el pasado 26 de julio “implican el incumplimiento de la licencia urbanística que obliga a adoptar medidas de insonorización”.

Para el portavoz vecinal, no se trata de “un problema de fútbol ni un problema del Real Madrid, sino un problema de salud pública”. “Se está generando un daño a la salud de miles de ciudadanos, pero no hay que olvidar que alrededor del Bernabéu, solo en la zona que podríamos llamar zona cero, hay del orden de 800 viviendas, o sea, unos 2.000 y pico personas viviendo que han sufrido problemas serios”, ha agregado.