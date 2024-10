El Ayuntamiento deja sin cursos a miles de alumnos de Tetuán que habían pagado su plaza en tres centros municipales

Hace unas semanas, los usuarios de tres centros culturales del distrito de Tetuán recibieron un comunicado del Ayuntamiento de Madrid en el que les informaban de que el inicio de los talleres previstos para el curso 2024/2025 se retrasaba, sin concretar la razón de la postergación ni la fecha en la que darían comienzo. Las clases deberían haber empezado el pasado 1 de octubre, como indica el Consistorio en la página de inscripciones, pero 21 días después continúan paralizadas.

El retraso ha dejado a más de 2.600 usuarios tirados después de haber pagado hasta 50 euros por la reserva de los talleres, según los cálculos efectuados por Somos Tetuán. El Ayuntamiento ofertaba 2.812 plazas en el distrito –1.098 en el C.C. Eduardo Úrculo, 793 en el C.C. José de Espronceda y 921 en el C.S. Tetuán–, de las que solo quedan disponibles 148 a día de hoy. Ninguna de las actividades ha arrancado.

Las inscripciones se abrieron para los ciudadanos empadronados el pasado 3 de junio y el 19 de septiembre para el resto de usuarios interesados. Las plazas no tardaron en agotarse en muchos de lo talleres, como en el caso de los dirigidos al aprendizaje de idiomas o a las actividades deportivas. Todos debían arrancar en torno al 1 de octubre y finalizar la última semana de junio, e incluso ya tenían asignados los horarios correspondientes a cada grupo en aquellos cursos más multitudinarios como yoga, pilates o taichi en los que el volumen de asistentes es superior.

Son muchas las personas que renuevan su plaza año tras año y estaban pendientes de recibir la fecha de inicio de los talleres. Cuando comenzó octubre y todavía no habían sido informados sobre el día de inicio comenzaron a sospechar que algo iba mal. La preocupación por el retraso se trasladó a los grupos de WhatsApp, donde algunos vecinos empezaron a explicar de que el inicio de los cursos podía retrasarse hasta el 4 de noviembre, más de un mes después de la fecha prevista. Los usuarios afectados denuncian que el Ayuntamiento no les ha dado “ninguna explicación” salvo “un escueto comunicado indicando el retraso a través de los profesores”, los otros grandes afectados.

El problema con los cursos de los tres centros de Tetuán tiene que ver con vaivenes en los procesos de licitación para su impartición. Como es habitual, el Ayuntamiento los saca a concurso público, aduciendo no tener capacidad para impartirlos internamente, tanto por carencia de profesionales adecuados en su plantilla como por no contar con el material preciso para ello.

Habitualmente, los profesores que imparten los talleres en los centros son subrogados por la empresa que se lleva la licitación (así lo indican los pliegos de este caso). Concretamente, la cifra de trabajadores subrogables asciende a 30 en el Eduardo Úrculo, 25 en el José de Espronceda y 24 en el C.S. Tetuán. Además, la mayoría están contratados bajo régimen de fijo discontinuo. Esto, viene sucediendo cada cuatro años.

Al terminar el pasado curso salió la licitación para los dos siguientes (2024/2025 y 2025/2026) en los Centros Socioculturales José Espronceda y Tetuán y el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Concretamente, el periodo licitado abarcaría del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2026, y era prorrogable por otros 24 meses.

Sin embargo, una de las asociaciones de la patronal del sector, Asociación Española de Empresas de Educación, Cultura y Tiempo Libre (EDUCATIA), interpuso un recurso contra los pliegos un día antes de que terminara el plazo ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aduciendo que el presupuesto de la licitación en cuanto a los gastos de personal era insuficiente por no contemplar el convenio colectivo sectorial en vigor.

En peligro la programación anual de cursos de Tetuán

Dicho tribunal suspendió cautelarmente el proceso de licitación, dando la razón a la empresa, por lo que el contrato quedaba anulado. Para salir del paso, la Junta de Tetuán sacó una nueva licitación para cubrir solo el primer trimestre, que en este caso sí contempla las cantidades del convenio en vigor. La mesa de contratación valoró la oferta de la empresa Nascur Formación como la más adecuada. Era una de las dos únicas empresas licitantes. El valor estimado en las nuevas bases es de algo menos de 100.000 euros, cantidad a partir de la cual tiene cabida un recurso equivalente al que acabó con los primeros pliegos anulados. Hasta aquí, quedaría explicado por qué los cursos y talleres municipales no han comenzado a tiempo en Tetuán. Sin embargo, el mayor de los problemas, aún no confirmado, podría ser que tampoco empezaran en ningún momento de este año.

Está circulando por canales informales del barrio un mensaje supuestamente redactado por uno de los profesores de los talleres al que este periódico ha tenido acceso por dos vías diferentes. En él, se explica que Nascur, la empresa propuesta por la mesa de contratación, ha renunciado a desarrollar las actividades. Pero hay más. Siempre según dicho mensaje, la otra empresa en liza en el contrato, que es la que ha desarrollado el trabajo en los últimos cuatro años, tampoco querría hacerse cargo para los dos meses restantes.

“Lo que más nos preocupa a los profesores (que estamos en el paro y sin cobrar) es que el pliego de condiciones tiene que salir en noviembre. Si no sale en noviembre publicado, más alegaciones etc, ni siquiera se podría empezar en enero. Los profesores os pedimos vuestra ayuda. Que exijáis a La Junta De Tetuán que abra las clases”, dice también el mensaje.

Según he podido saber Somos Tetuán, algunos alumnos de los distintos centros culturales afectados han pasado de poner a poner reclamaciones individuales a coordinarse a través de un grupo de WhatsApp para tratar de poner en marcha una reclamación conjunta ante la junta de distrito firmada por alumnos y algunos profesores.

Más Madrid también se ha hecho eco de lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha denunciado la situación y ha pedido explicaciones a la Junta por la suspensión temporal de los talleres. Desde el grupo municipal confirman que el retraso en el comienzo de las clases se debe a “un recurso con las condiciones laborales de fondo” y aseguran que “el nuevo contrato no está formalizado”.

Por el momento, los usuarios no han recibido más información, pero dan por hecho que en el mes de octubre no se reanudarán las clases. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madird para conocer las razones del retraso y la fecha en la que finalmente darán comienzo los talleres. Por el momento no ha habido respuesta a nuestras preguntas.

Talleres cancelados en otros distritos

Tetuán no es el único distrito madrileño que ha presentado problemas con los talleres municipales. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid informó a los usuarios de tres centros culturales del distrito de Hortaleza -Carril del Conde, Hortaleza y Federico Chueca- de que, por causas ajenas a los centros, no se podrían seguir impartiendo los talleres durante los meses de mayo y junio.

En el comunicado, el Consistorio apuntaba que dichas actividades sí se seguirían desarrollando “durante el mes de abril de forma gratuita para todos los usuarios matriculados en el tercer trimestre” e informaba a aquellos usuarios que habían recibido el cobro de que tendrían que contactar con su entidad bancaria para devolver el recibo. La decisión de cancelar las clases a mitad de curso indignó a los usuarios, que se dirigieron a su centro cultural para preguntar por lo ocurrido, pero no les supieron dar más información. Según recoge el periódico vecinal de Hortaleza, “ni los profesores tenían noticia de la cancelación”.

Menos de 24 horas después de la emisión del comunicado, las usuarias y usuarios de los centros culturales del distrito volvieron a recibir otro correo electrónico en el que la Junta Municipal de Hortaleza aseguraba “la continuidad de los talleres durante los meses de abril, mayo y junio […] en las mismas condiciones que hasta ahora se venían prestando en cuanto a horarios y pagos”. El periódico del distrito explica que la razón de la emisión del comunicado de cancelación inicial de los talleres se debía a que el contrato vigente finalizaba el 30 de abril de 2024 y, por motivos burocráticos, no había dado tiempo a tramitar uno nuevo.

El concejal presidente del distrito, David Pérez, anunció posteriormente una convalidación de gasto de 96.000 euros que permitiría proseguir con las actividades hasta terminar el curso. Además, explicó en declaraciones a medios que ya se estaba trabajando en la elaboración de un nuevo contrato que entraría en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, para asegurar la continuidad y estabilidad de la programación.