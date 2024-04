Una treintena de colectivos salen a la calle este sábado para reclamar un Madrid más verde y habitable

Entidades vecinales, miembros de huertos comunitarios y diferentes colectivos conservacionistas de toda la ciudad saldrán este sábado 6 de abril a la calle a reclamar una capital más verde y habitable. Más de 30 organizaciones encabezadas por la Red de Huertos Urbanos de Madrid marcharán en defensa de mejores cuidados y por una renaturalización urbana, así como por una gestión responsable de los espacios públicos verdes, de la movilidad y de los residuos urbanos.

En el manifiesto que da origen a la movilización denuncian “el desprecio de las administraciones por la sostenibilidad medioambiental y el abandono del bienestar y la salud colectivas”. La decisión de manifestarse viene precedida por la reciente salida del Ayuntamiento de Madrid de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y de la Red de Municipios por la Agroecología o las más de 600 talas de árboles ejecutadas por la ampliación de la Línea 11 de Metro. Una cifra que se suma a la pérdida de más de 36.000 árboles en toda la ciudad desde 2019. Además de la postergación de la creación de una red ciclista en 2025.

Las entidades promotoras de la manifestación, que saldrá a las 12.00 de la plaza de Cibeles y finalizará en el parque de la Cornisa, reivindican el papel de la agricultura urbana como un mecanismo para “equilibrar las desigualdades, facilitando el acceso a espacios verdes y a alimentos saludables y sostenibles que además pueden abastecer a comedores públicos, bancos y despensas solidarias de alimentos”.

También piden aumentar de forma equilibrada e integrada el patrimonio verde público de proximidad hasta alcanzar los 10 metros cuadrados aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y acciones efectivas en la renaturalización de patios, entornos escolares y residencias públicas para paliar las altas temperaturas y como recurso de bienestar ante las desigualdades sociales. A su vez, reclaman el impulso efectivo de los huertos urbanos comunitarios y denuncian “el ataque al que se están viendo sometidos algunos, como el huerto de Las Vías de Arganzuela”.

El pasacalles arrancará a mediodía en Cibeles y cruzará la calle Alcalá, la plaza Mayor, el barrio de La Latina y la calle del Rosario hasta llegar al parque de la Cornisa.

Habrá una segunda alternativa de recorrido para aquellos que participen en bicicleta. La Asociación Pedalibre ha ideado una ruta alternativa que también dará comienzo a las 12.00 desde Cibeles y pasará por la calle Alcalá, Sol, la plaza Mayor, la calle Toledo, el barrio de La Latina y la carrera de San Fernando hasta la calle del Rosario, donde tendrá lugar el encuentro con el resto de participantes a pie.

Colectivos que convocan la manifestación

Red de huertos, Vecinas Corniseras, Clean Cities, Salvemos Nuestros Parques, Pedalibre, FRAVM, Samba da rua, Coopera composta, AV Moscardó, Salvemos Eugenia de Montijo, Asociación Familias Ceip Luis Cernuda, Revuelta Escolar, Salvemos la arboleda, No a la tala, Unión vecinal El barrio no se tala, AV Pasillo Verde Imperial, En bici Arganzuela, Ecologistas en acción, Madres por el clima, Espacio Vecinal Arganzuela, Foro ciudadano Fuencarral - El Pardo, Madrid Agroecológico, Yo defiendo este árbol, ARBA, AC El Sol de La Conce, Amigos de la Tierra, Mesa del Árbol Carabanchel, Plataforma por el Derecho a la Ciudad, No al pelotazo Ermita del Santo, AV de Sol y Barrio de Las Letras, AV Méndez Alvaro Arganzuela, Torre Verde, Salvemos el Calero, EKO, Greenpeace, Batutribu, Colonias felinas Arganzuela y Raíces negras.