El director de la DGT no sabía nada del piso pero había ido a verlo

Al director de la DGT, Gregorio Serrano, no le gustan los okupas: "No se pueden entregar unas llaves saltándose una lista de espera de muchas personas". Algo que en su caso parece que no importa, después de que le hayan dejado una casa de la Guardia Civil sin tener derecho a ella y con cargo al presupuesto del cuerpo. También se le está pagando una reforma de 50.000 euros. Así lo desvelaba anoche El Objetivo de Ana Pastor en laSexta.