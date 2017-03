El director de la DGT culpa a la Guardia Civil de que apareciera su nombre en la reforma de un piso que "nunca ocupó"

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha comparecido ante la prensa este lunes 24 horas después de que La Sexta publicara la supuesta adjudicación irregular de un piso de la Guardia Civil con una reforma de 50.000 euros. Serrano ha negado los hechos: "A mí nadie me ha adjudicado ninguna vivienda, nunca he ocupado ninguna vivienda de la Guardia Civil y mucho menos de manera gratuita".

La Sexta informó este domingo de que el Ministerio del Interior había adjudicado "a dedo" una vivienda a Serrano, para que la ocupara gratuitamente durante su estancia en Madrid. En su información la cadena señalaba además que la Guardia Civil había ordenado una reforma integral del inmueble que ascencía a 50.000 euros, a nombre de Gregorio Serrano.

El director de Tráfico ha argumentado que la Guardia Civil pidió a la DGT el pasado 8 de febrero que les cediera una vivienda en la calle Emilio Muñoz de Madrid, a la que Serrano tenía derecho para residir debido a su cargo en la DGT, según su relato. Gregorio Serrano accedió a esa petición en un escrito. "No tenía problema siempre y cuando nos la permutaran por otra vivienda", ha añadido.

"De ese escrito, que salió el día 15 de febrero, nosotros (DGT) no tenemos respuesta de la Guardia Civil. Me imagino que lo estarán estudiando", ha respondido Serrano.

Más tarde, el director de Tráfico ha reconocido que el Instituto Armado ha dado a conocer su respuesta a través de un comunicado de prensa esta misma tarde, en el que la Guardia Civil notifica su rechazo de la permuta. "Se desestima por no considerarse de interés para el Cuerpo, a pesar de ser un procedimiento legal", recoge el escrito.

"Desconozco por que la Guardia Civil no me ha trasladado sus motivos", ha advertido Gregorio Serrano.

El director de la DGT ha señalado a la Guardia Civil como la responsable de que su nombre apareciera en la Memoria Justificativa del Gasto de la reforma del piso que "nunca ocupó". "Era por un error de ellos (Guardia Civil), según han dicho en la nota, que la reforma era para mí. Imagino que porque pensaban que la permuta era posible. Pero yo de eso no tengo noticias", ha afirmado Serrano.

"Yo no he ocupado nada por la cara"

El director de la DGT ha insistido en que, en cualquier caso, no iba a residir en ninguna vivienda de manera gratuita. "No es cierto", ha aseverado. "Cuando un cargo público ocupa una vivienda, se le descuenta de su nómina", ha añadido.

Según su relato, durante el tiempo que se estimaba la pemuta y se acondicionaba la vivienda en la que iba a residir, ha estado viviendo en un hotel. "Me alojé un hotel, así estuve prácticamente un mes", que sufragó con dietas destinadas a este concepto. "No es fácil encontrar en Madrid un hotel con la dieta que le dan a uno de funcionario", ha añadido.

Gregorio Serrano ha manifestado su malestar por las informaciones publicadas: "No puede ser que todo valga. Pido que se reflexione un poco antes de atacar a una persona de esta manera brutal".

El responsable de la DGT ha afirma que cree que no ha hecho "nada indigno" en su vida y ha repetido: "Yo no he ocupado nada por la cara ni disfruto de nada por la cara".