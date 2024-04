El PNV sobre la decisión de Pedro Sánchez: “Lo mejor que se puede decir es que el episodio insólito ha acabado”

El PNV ha calificado de episodio “insólito” el periodo de reflexión que se ha tomado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha anunciado este lunes finalmente su decisión de mantenerse en la presidencia de Gobierno. “Lo mejor que se puede decir es que el episodio ha acabado” ha señalado el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.

Esteban, en una breve declaración a las puertas de la Sabin Etxea, en Bilbao, ha considerado que “no era necesario” este impasse que ha marcado el presidente para “los objetivos que públicamente decía perseguir”. “A partir de ahora toca segur trabajando y sacar adelante nuestro programa”.

“Lo mejor que se puede decir es que el episodio ha acabado, que volvemos a la posición anterior y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es seguir trabajando e intentar sacar adelante nuestro programa”, ha insistido

Aitor Esteban ha recordado que “hay muchas cosas por hacer” y “es a lo que el PNV se va a dedicar”. “Por nuestra parte, no tenemos más que decir”, ha añadido. Sobre el llamamiento a la reflexión sobre la forma de hacer política, ha recordado que “cada uno ha dicho lo que tenía que decir y la posición de cada uno ha sido la que pensaba que tenía que ser durante los muchísimos debates en el Congreso y en el Senado”.

“Yo creo que, en ese sentido, ya me he manifestado, pero insisto, en que para tomar unas decisiones, el movimiento que fuera o hacer la declaración que fuese, no eran necesarios estos cinco días y se podía haber hecho de otra manera”, ha considerado. “Ya está pasado el episodio y adelante, sin más comentarios”.