El BNG, socio de investidura, ve “sensata” la decisión de Sánchez y le pide “cambios estructurales” para “regenerar” la política

El BNG considera “sensata” la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo pero cree que este impasse “no puede quedarse en un período de reflexión o una declaración” pública y debe ir acompañada de la adopción de medidas que supongan “cambios estructurales” para “regenerar” la democracia en el Estado y terminar con la política “del fango, el lawfare y la descalificación personal”.

Así lo han manifestado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el diputado nacionalista en el Congreso Néstor Rego en una comparecencia de prensa en el Parlamento de Galicia, recogida por Europa Press, y celebrada minutos después de conocerse la decisión de Sánchez de continuar en el cargo tras el período de reflexión abierto el jueves después de la apertura de una investigación judicial contra su pareja, Begoña Gómez.

Para Pontón, Sánchez ha tomado la decisión “sensata” porque su dimisión “sería en el fondo una victoria de los que no asumen el resultado democrático expresado en las urnas” desde estamentos “mediáticos, judiciales y políticos que están empeñados en torcer el pulso a la voluntad de la mayoría social”.

En esta línea, ha subrayado que “desde las diferencias” que mantiene con el Partido Socialista, el Bloque considera positivo que siga adelante la legislatura para poder así dar cumplimiento al acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y nacionalistas en cuestiones “que son importantes para los intereses” de Galicia y de las “mayorías sociales”.

“En política no todo vale, hay líneas rojas que no se pueden traspasar. La política no puede ir de deshumanizar al adversario, que se ve como un enemigo al que hay que destruir incluso en lo personal”, ha sentenciado Pontón, que ve necesaria “otra forma de hacer política” distinta a la que, a su juicio, pone en práctica “la derecha y la extrema derecha”.

En este sentido, ha asegurado que en Galicia se conocen “muy bien” las “tácticas destructivas” del PP, “basadas en el insulto, las mentiras y la descualificación personal”, que parte de la forma de los populares “de entender la política como una forma de ocupar el poder” que los lleva a “fagocitar” las instituciones “y deslegitimar el resultado de las urnas” cuando no le son favorables.

Medidas de regeneración democrática

Para el BNG, como han expresado tanto Pontón como Néstor Rego, lo ocurrido en los últimos días y la decisión final de Sánchez de permanecer en el cargo entre denuncias de prácticas desde los medios, los partidos y estamentos judiciales debe ir acompañado de la adopción de medidas que contribuyan a la “regeneración democrática”, algo que “no va a ser fácil ni cosa de un día”.

Según la líder frentista, “tanto el PSOE como Sánchez llevan mucho tiempo mirando para otro lado” mientras “los bulos y el lawfare lo embarraban todo, sin hacer nada para atajar ese clima” que suponía la “persecución” de dirigentes de otras fuerzas políticas “y se criminalizaba a líderes de la izquierda, soberanistas o nacionalistas y a movimientos transformadores como el feminismo”.

“Hoy (este lunes) queda evidenciado que el lawfare existe. El PSOE miró para otro lado e incluso se benefició. Ahora que lo denuncia, es el momento de actuar”, ha sentenciado Néstor Rego, que pide a los socialistas y su líder que “actúen” porque “sino todo quedará en una retórica vacía”. “Es el momento de avanzar en democracia”, ha apostillado.