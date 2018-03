Anulan una semana antes una oposición a la que optaban 20.000 personas por un recurso de Hacienda

Cuando escuchamos hablar de energías renovables en conferencias o mesas redondas, lo habitual es referirse a molinos eólicos, placas solares o turbinas hidroeléctricas. Pero es la bioenergía, es decir, el aprovechamiento energético de diferentes tipos de materia orgánica o biomasa, la principal energía renovable tanto en España como en la UE, donde supone más del 60% de la energía primaria consumida.

Las sociedades humanas llevan muchos siglos aprovechando esta fuente de energía, en forma de alimentos, pero también de leñas o carbón vegetal, para calentarse, alumbrarse, cocinar o fabricar manufacturas. En una sociedad globalizada e industrializada como la actual, el uso de la biomasa está atravesada por dos elementos diferentes pero convergentes. Tanto la progresiva escasez de combustibles fósiles como los crecientes impactos del cambio climático, consecuencia en buena medida de la combustión de aquellos durante los últimos 200 años, nos obligan a buscar alternativas al petróleo, carbón y gas. La biomasa es, en este contexto, una de las principales candidatas.

La tarea no es fácil. No existe alternativa que concentre tanta energía como los combustibles fósiles, especialmente –pero no solo– en usos como el transporte. Por otra parte, los ingentes consumos energéticos de las sociedades industrializadas y consumistas hacen imposible satisfacer nuestras necesidades solo con renovables. Es imprescindible decrecer –en consumo energético y de materiales; no en tiempo libre, relaciones o afectos– y ser mucho más eficientes. Lógicamente, al capitalismo, obligado a crecer para sobrevivir y seguir acumulando, estos planteamientos no le encajan.