El Día de los Museos... pero sin mujeres

Más de cien artistas españolas han okupado este martes museos de todas las regiones de España. Es el tercer año de reivindicación de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) por el Día de Internacional de los Museos, y en esta ocasión han tenido que adaptarse a las restricciones anticovid para hacer llegar su mensaje al público sin dejar de respetar las medidas. El resultado es una representación virtual de las principales salas de los museos españoles en las que sus famosos cuadros, la gran mayoría pintados por hombres, han sido sustituidos a golpe de edición fotográfica por las obras de 106 artistas femeninas, unidas para lanzar esta campaña feminista que exige la presencia de autoras en las instituciones culturales.

Las socias voluntarias de MAV han descargado de las páginas web de los museos las fotos de sus salas y las han reinterpretado colgando 300 obras de mujeres relegadas a la trastienda del arte. Todas ellas se pueden ver en sus redes sociales.

Los datos del último 'Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad' del Ministerio de Cultura respaldan la acción de MAV. El estudio recoge que, por ejemplo, solo un 6,4% de las obras expuestas en la feria internacional ARCO están firmadas por mujeres. En los patronatos de los principales museos de nuestro país, el 66% de las sillas están ocupadas por hombres. En los últimos 19 años, el Reina Sofía ha comprado un 75,2% de cuadros de artistas masculinos frente a un 17,9% de creadoras femeninas, y el Prado decidió incluir solo 10 obras de mujeres entre las 636 que ha adquirido en los últimos años.

Algo dice que los cuadros que MAV ha sacado a las salas este Día de los Museos las hace más representativas de la realidad del patrimonio de artistas de nuestro país, y también más igualitarias, una exigencia que la Ley de Igualdad extiende al ámbito de la cultura. "Hay muy pocos que la cumplen", lamenta Díaz.

'Todas somos una'

No lo busquen, porque no será posible encontrar el nombre de las artistas al lado de los cuadros. Las socias de MAV no quieren darlos porque "un día tan señalado en el mundo del arte es el altavoz que necesita el activismo y la reivindicación", explica a elDiario.es Lola Díaz, presidenta de la asociación. Hoy, que se les escucha, todas son una. "La idea, desde el punto de vista feminista, es que todas las socias artistas aparezcan simplemente por orden alfabético, porque esas mujeres representan a todas. No es una exposición virtual, es una acción reivindicativa a través del arte".

El trabajo en común de las voluntarias ha sido esencial para llevarla a cabo y "además representa el espíritu de la iniciativa", que no quiere mover la balanza hacia unas u otras autoras en función de su trayectoria o reconocimiento sino conquistar un espacio que también pertenece a las mujeres y que les está siendo negado. "Hay mujeres de distintas razas, de origen latino, afrodescendientes, y de todos los territorios del estado español".

En total, 101 salas de 41 museos como el CAC de Málaga, el centro Niemeyer en Avilés, el TEA de Tenerife, el MAS de Santander; el Centre d'Art Tecla de Barcelona; el MEIAC en Badajoz, CGAC en Santiago de Compostela, el PRADO, el Reina Sofía, el Thyssen y el Palacio de Velázquez en Madrid, el MAM de Murcia, el Centro Huarte de Navarra o el BBAA de Bilbao. "Todos ellos han sido intervenidos con distintas obras para demostrar que si la presencia de las creadoras en nuestros centros de arte es insignificante en 2021 no es porque no haya talento ni producción de obra", asegura la presidenta de la Asociación.

Para este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organizador de la cita, ha elegido el lema 'El futuro de los museos: Recuperar y reimaginar' para invitar a los centros artísticos y a sus profesionales a compartir nuevas prácticas de creación de valor, nuevos modelos de negocio y soluciones innovadoras para los retos sociales. Una propuesta a la que se suman estas mujeres artistas devolviéndole la pelota al ICOM: "En MAV queremos reimaginar un mundo donde todos los museos cumplen con las buenas prácticas, y que se rigen por la igualdad en la presencia y papel de las mujeres del extenso ámbito profesional de las artes visuales", explican.