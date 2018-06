Críticas a Juan Carlos Monedero por su gesto machista con Sáenz de Santamaría

Era el final de la moción de censura y, con la confirmación de que Rajoy salía de La Moncloa y Pedro Sánchez era el nuevo presidente del Gobierno, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero se acercaba a hablar con la hasta ahora vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Más allá de la conversación, el gesto de Monedero le ha valido cientos de críticas por su machismo y paternalismo: mientras conversaba, Monedero cogía fuertemente por los hombros a Sáenz de Santamaría y la mantenía a corta distancia. La hasta ahora vicepresidenta, de hecho, parecía querer desprenderse de esa cercanía.

Después de esta conversación, cientos de personas han criticado a Monedero por un gesto machista e innecesario.

Esta actitud de @MonederoJC con la vicepresidenta @Sorayapp me parece machista. No me parece que se tenga que coger a nadie de los hombros para restregarle una victoria y desde luego creo que no lo haría con un hombre. https://t.co/uVCLjFZavk