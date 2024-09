Piden una moratoria para el millón de coches prohibidos a partir de enero en Madrid

En los próximos meses se va a hablar mucho de la gran cantidad de vehículos que tendrá prohibido circular por Madrid a partir del próximo año por carecer de distintivo ambiental. La medida está prevista en la Disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, y podría afectar a alrededor de un millón de coches, de acuerdo con diversas estimaciones.

La amplitud de los efectos de la norma ha llevado a Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una de las principales organizaciones del sector, a reclamar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una moratoria de al menos dos años de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE (Zona de Bajas Emisiones). De lo contrario, la entrada en vigor de la medida supondrá que, a partir del próximo 1 de enero, dos de cada tres vehículos que componen el parque madrileño quedará inhabilitado para moverse por la capital.

AEA afirma haber formulado esta solicitud al comprobar la magnitud del problema que se va a originar a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta, que según sus cálculos podría acercarse al millón. Estos coches, argumenta, “cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases” -en la medida que así lo atestiguan las correspondientes inspecciones en la ITV- y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el propio Ayuntamiento de Madrid, lo que representa cerca de 32 millones de euros para las arcas municipales.

A partir de enero, ninguno de esos vehículos podrá circular, y ni siquiera permanecer estacionado, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros. La multa se imponía ya desde este 2024 a los coches sin etiqueta que no forman parte del Padrón del IVTM del Ayuntamiento de la capital.

En su petición al alcalde, AEA considera que “la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista en su día en el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza de Movilidad, y por ello la normativa municipal no cumple con el principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos”.

Y ello es así, para la entidad de defensa de los automovilistas, porque la medida afecta a uno de cada tres madrileños (1.189.607 frente a 3.460.491) y a dos de cada tres vehículos que conforman el parque madrileño, cuyo valor económico es superior a los 5.200 millones de euros (según el valor medio de un coche de más de 15 años), “que tendrían que asumir los ciudadanos sin contraprestación ni justiprecio alguno”.

Perjuicio económico

“Tampoco se tuvo en consideración -indica AEA en su solicitud- la pérdida de ingresos de cerca de 32 millones para las arcas municipales en concepto de IVTM, dado que, aunque no se modificara la correspondiente ordenanza fiscal, no se pueden cobrar impuestos sobre vehículos que no pueden circular por Madrid, aunque sigan dados de alta en Tráfico, conforme establece al Art. 6 de la Ley de Haciendas Locales”.

Todas estas razones han llevado a la organización a exigir al alcalde de Madrid que promueva ante el Pleno del Ayuntamiento, de forma urgente, la aprobación de la mencionada moratoria, así como la exención fiscal de los vehículos inscritos en el Padrón del IVTM del consistorio que no estén autorizados a circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE a partir del año próximo.

Y con fin de evitar la confusión de cientos de miles de conductores “que cada día acceden sin darse cuenta a las ZBE sin autorización y a los que se les está sancionando injustamente y de manera desmedida con multas de 200 euros”, AEA pide también que se refuerce y mejore la señalización de acceso a dichas áreas.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha declarado que no habrá moratoria. “No entendemos que sea factible. Ya se intentó hacer al inicio del anterior mandato con respecto a la zona del distrito Centro, y no fue posible en los tribunales. Por lo tanto, entendemos que una moratoria no es viable y, partir de ahí, creo que la normativa es clara, es conocida desde hace años y vamos a seguir invirtiendo en poder facilitar a todas las personas que puedan necesitar de ayudas para la renovación del parque automovilístico de la ciudad”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.