Teresa García, alcaldesa de Calasparra: "La responsabilidad individual nos llevará al bien común"

La socialista Teresa García se convertía en alcaldesa de Calasparra el pasado 26 de febrero, a solo 16 días de que se declarase el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19. Las circunstancias de la vida han querido que se estrenase así en el cargo, en plena pandemia mundial. A pesar del aumento de la carga de trabajo y la preocupación por sus vecinos -en Calasparra se han detectado 47 contagios por coronavirus de los que 7 siguen activos-, esta técnico superior en Radiodiagnóstico, se muestra satisfecha y agradecida de poder aportar su granito de arena en la alcaldía de Calasparra. Durante el confinamiento, como cualquier otra madre trabajadora, se las ha visto con el teletrabajo y el día del día de las tareas cotidianas y colegio en casa, pero asegura que esta situación ha unido todavía más a la familia.

¿Cómo valora el paso a la fase 1 en Calasparra?

La apertura de los comercios y las terrazas en el municipio está resultando favorable. Todos están cumpliendo con los protocolos y la seguridad de trabajadores y consumidores, y eso da mucha tranquilidad. También ha reabierto hace unos días el archivo municipal y la biblioteca y en estos casos también se han observado medidas sanitarias, higiénicas y de mantener las distancias. Estamos esperando ahora la comunicación de la Comunidad autónoma para poder abrir las puertas de algunos espacios deportivos y el cementerio -esta semana- porque muchas familias nos llaman para visitar a sus difuntos. Todo se está haciendo bajo mucha seguridad, con horarios, cita previa y posterior desinfección.

¿Qué nota pondría a la ciudadanía del municipio?

El comportamiento de los vecinos ha sido y es ejemplar. Los agentes de Policía Local y Guardia Civil me transmiten siempre su satisfacción ante la respuesta de los ciudadanos. No hemos tenido ningún problema, y ello porque están siendo todos muy responsables y se están comportando maravillosamente bien.

¿Cómo ha apoyado el Ayuntamiento a los vecinos durante la crisis sanitaria y ahora en la desescalada?

Hemos puesto en marcha medidas sanitarias, de desinfección, en las que ha colaborado Protección Civil, así como las Brigadas Forestales de la Comunidad autónoma e incluso grupos de agricultores que nos han ayudado sin importar el día y la hora para desinfectar el municipio.

También hemos apoyado un paquete de ayudas económicas en el pleno por unanimidad. Ayudas importantes de hasta 20.000 euros para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, se han suspendido por el momento los embargos de cuentas corrientes, se han destinado 50.435 euros de una partida estatal a ayudas sociales, a la que se ha sumado otra municipal de 43.800 euros... Además de ayudas para el pago de la tasa de basura o del recibo de agua. Y para reactivar la economía, un plan de dinamización del comercio local.

¿Cómo funcionaron durante el confinamiento las redes de solidaridad local?

Hubo, la verdad, mucha movilización desde el principio. Algunas compañías o particulares donaron telas y gomas, otras se pusieron a coser mascarillas; hubo empresas que donaron material sanitario y de protección o que contribuyeron aportando comida. En el Ayuntamiento hemos estado muy cercanos a la labor de Cruz Roja y Cáritas; hemos recibido ayudas del Banco de Alimentos del Segura y también hemos trabajado en ese sentido.

Usted tomó posesión pocos días antes de declararse el estado de alarma.

Casi no me ha dado tiempo a situarme. Ha habido mucho trasiego diario, muchas cuestiones por atender en esta situación extraordinaria; pero estoy muy satisfecha porque hay muchas personas que me apoyan a mi alrededor, y trabajadoras y trabajadores municipales que han hecho una labor muy importante para adaptarse a la situación del teletrabajo.

¿En lo personal, cómo encajó ese teletrabajo y familia?

Ha sido difícil, y en algunos momentos preocupante, porque la situación nos ha venido grande a todos. Pero al final se sobrelleva de manera positiva. No es fácil combinar el teletrabajo con la maternidad y el trabajo también en casa de los niños lo complica, pero hay que adaptarse. Eso sí, siempre hay cosas que hacer para que no pierdan el curso. Tengo dos niños, uno de de 14 años cumplidos durante la cuarentena, y otro de 15. La verdad es que esta situación nos ha unido mucho a nivel familiar.

¿Es positiva ante la desescalada?

Yo creo que la luz después del túnel cada vez es más grande. Aquí ha habido un índice importante de casos positivos que nos ha preocupado mucho, pero que también nos ha hecho muy responsables. Hemos estado muy atentos para cumplir las medidas sanitarias que se han recomendado. Ha habido 47 personas contagiadas. Activos en estos momentos hay 7, pero hospitalizado ninguno.

¿Un deseo?

Recuperar la normalidad. Y para eso hay que apelar a la responsabilidad y solidaridad individual, que son las que nos llevarán al bien común.