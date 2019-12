La Cofradía de los Salzillos: ¿La undécima Consejería?

El que fuera alto cargo del Partido Popular y director del Instituto de Fomento (INFO) Francisco Sardina, ha sido nombrado provisionalmente por la comisión electoral y con mayoría, Mayordomo Presidente la Cofradía de Jesús. Sardina abandonó su cargo en el INFO para incorporarse a Polaris Word en el año 2006, renunciando a ser consejero. "El tren pasa una vez por la vida", llegó a declarar, haciendo referencia a la oferta económica. ¡Menudo tren, en el que iba de copiloto el exconsejero Fernando de la Cierva!

La otra candidatura encabezada por Emilio Llanas, quien tiene una denuncia presentada por escrito impugnando a la propia comisión electoral, y otra contra el propio Francisco Sardina, ha enviado una nota a los propios nazarenos de Jesús, pidiendo "tranquilidad para dejar trabajar a aquellos que deban hacerlo y confiarnos que se restituyan nuestros derechos que es de justicia que pido para devolver la normalidad al proceso electoral".

En la candidatura del Sr. Sardina se encuentra también la hermana del actual consejero del Gobierno regional, José Ramón Díez de Revenga. Recordemos que en dicha comisión electoral, compuesta por tres miembros, está Martínez Ripoll, que fue designado, a propuesta también del Partido Popular, para formar parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia como consejero. Su presidente es Gómez Fayren, que hasta el nombramiento de Sardina, fue presidente de la Cofradía de Jesús. Uno de sus 'hombres fuertes' era Miguel Ángel Miralles, actual diputado y secretario general del PP.

Por lo tanto, los hermanos cofrades de la popular cofradía de los Salzillos (Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno) no podrán ejercer libremente su derecho al voto. Aquel que quiera mostrar su desacuerdo, tendrá que pasar por 'capilla', mediante comparecencia personal y previa identificación en horario de 10 a 14 horas en la Secretaría de la Cofradía, por lo que no se podrán confrontar en las urnas las diferentes opciones que existen. La situación, sin duda, debilita mucho la credibilidad de una institución que no se merece el lamentable espectáculo que están ofreciendo, donde el imperativo parece ser el modo verbal preferido por algunos.

Lo que sí parece sorprendente es que la lucha por presidir una institución tan importante en la ciudad de Murcia se ha convertido en una batalla por dirigir la undécima consejería, que no tendrá voto en el Consejo de Gobierno, pero todo apunta a que tendrá voz.

Lo que es lamentable es que algunos sigan empeñados en mezclar churras con merinas, y eso siempre es malo, aunque lo diga el Sr. Obispo.