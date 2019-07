Por qué renunciar a la fe católica, apología de la apostasía

Querida persona que lee,

No voy a mentirte, si estás bautizada, escribo esto para persuadirte de que renuncies a la fe católica (apostatar) y que, después, salgas con tus amigas a celebrarlo. Me explico.

Los motivos para embarcarme en esto -pedirte que levantes el trasero y te movilices para apostatar- son personales; los fines, políticos. Concretamente feministas. Parto de la siguiente problemática: a pesar de ser un Estado aconfesional, España tiene unas relaciones especiales con la Iglesia Católica a nivel legal (véase la casilla de la Declaración de la Renta o la exención de pagar impuestos sobre bienes inmuebles), histórico, cultural y social.

En lo cultural y social, estas relaciones especialmente anómalas se traducen en la costumbre de bautizar a los recién nacidos o hacer comulgar a los niños por tradición. Dejando de lado lo folclórico (y la legítima discusión sobre qué tan bien está asociar a alguien a “algo” sin que le hayan empezado a asomar ni los dientes) tenemos un importante colectivo de personas que son miembras la Iglesia sin haberlo decidido.

No hablamos de una organización cualquiera. La Iglesia Católica -convendrás conmigo, y si en algún momento no lo haces, te invito a que me cuestiones- es una institución religiosa que recoge los valores más conservadores y reaccionarios de nuestra sociedad, que está profundamente ligada a la ultraderecha y que, si me permites el eufemismo, no es amiga precisamente de las mujeres y nuestra lucha por la igualdad de derechos.

De todos los entes patriarcales, la Iglesia, con su curia formada por un 100% de hombres, es de las organizaciones más abiertamente sexistas y misóginas que existen: lo es en la forma, las mujeres no pueden ser sacerdotisas (ni a obispas, cardenalas, papisas o diosas) y lo es en el fondo:

"A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y él te dominará."

Génesis, 3;16

Más allá de estructura y dogmas, déjame recordarte que, ahora mismo, con tu bautismo involuntario, perteneces a una asociación cuyo máximo representante opina en público que “la unión o el matrimonio homosexual es un estilo de vida anómalo, extraño a la identidad de los pueblos e irresponsable" o que “el aborto es un delito”. Bergoglio Dixit.

La misma institución que protege la tumba del dictador Franco, obstaculizando el desmantelamiento del Valle de los Caídos como centro de peregrinación fascista, y a la red organizada de pederastas más salvaje que haya conocido la humanidad.