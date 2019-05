AUDIO | Una profesora pide a sus alumnos que voten al tío de Teodoro García Egea para la alcaldía de Cieza

Una profesora del colegio privado-concertado 'Cristo Crucificado' de la localidad murciana de Cieza ha sido grabada mientras pedía a sus alumnos en una de sus clases el voto para el tío del actual secretario general del PP, Teodoro García Egea, que concurre a la alcaldía de Cieza el próximo domingo 26 de mayo. En los audios, que han sido publicados por la Cadena SER, se puede escuchar cómo la docente alecciona a los alumnos en favor del candidato popular Manuel Egea, que también es director de este centro educativo, y les pide que lo cuenten en sus casas: "Hay once partidos políticos y Manolo va en uno de ellos, quiero que transmitáis esto en vuestras casas. Manolo se va a presentar", espeta la profesora.

Escucha "Profesora de Cieza: "tenéis que decir en vuestras casas que Manolo (Manuel Egea) se presenta"" en Play SERÈ

En un momento de la conversación, esta docente pide a los niños que hagan campaña entre sus familiares a favor de Manuel Egea: "¿Saben en tu casa que Manolo se presenta? Eso te lo tienes que trabajar" y pone como ejemplo una hipotética conversación con un familiar para motivarlos a que voten por el candidato: "¡Chacha [muchacha], abuela, que mi director se presenta!"

Escucha "profesora de Cieza: "Eso te lo tienes que trabajar y decirle ¡Chacha, abuela! que el Manolo se presenta"" en Play SERÈ

Las lecciones partidistas continuaron y la profesora comparó el programa educativo que propone el PP con el del resto de formaciones políticas: "IU y Podemos no defienden la educación concertada porque no quieren que los padres elijan el centro de sus hijos, no quieren libertad de enseñanza", expone.

Escucha "profesora de Cieza : "PSOE, IU y podemos no quieren libertad de enseñanza"" en Play SERÈ

Tal y como cuenta la Cadena SER, los padres habían advertido de que este adoctrinamiento político en las aulas del colegio 'Cristo Crucificado' se producía a menudo, especialmente con el tema del aborto: "IU, Podemos y PSOE quieren que el aborto sea legal". La docente obvia que el aborto ya es legal en España, en concreto desde 1985 cuando se aprobó la Ley Orgánica 9/1985.

Por último, la profesora hizo referencia a los toros y expresó a sus alumnos que "a las izquierdas, todo lo que no les gusta lo quieren prohibir".

Escucha "profesora de Cieza: "La izquierda, todo lo que no le gusta lo quiere prohibir"" en Play SERÈ

El Gobierno de Murcia, preocupado por el adoctrinamiento en las aulas catalanas

El Gobierno de la Región de Murcia puso en su agenda política su preocupación por el supuesto adoctrinamiento que se está produciendo en los colegios de Cataluña a favor de la causa independentista. El pasado mes de septiembre, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trasladó a Pedro Sánchez durante su reunión en La Moncloa su disposición a transferir al Estado las competencias educativas "si con eso evitamos que se siga adoctrinando en Cataluña", afirmó el líder del Ejecutivo murciano en su cuenta de Twitter.

Estoy dispuesto a devolver determinadas competencias, como la educación, si con eso evitamos que se siga adoctrinando en Cataluña.



He dicho al Presidente Sánchez que deberíamos hablar de esto y más temas referentes a Cataluña en una conferencia de Presidentes Autonómicos🇪🇸-FLM pic.twitter.com/EkOnWfHOO6 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 18 de septiembre de 2018

López Miras destacó al salir de su encuentro con el Presidente del Gobierno que "si el sistema actual es incapaz de asegurar que no haya adoctrinamiento en las aulas de algunas comunidades, y de controlar los contenidos y los criterios en las aulas de toda España, yo seré el primer presidente de una comunidad que esté dispuesto a sentarse para entablar una reflexión profunda sobre la devolución de determinadas competencias al Estado".