Colectivos LGTBI advierten de que es ilegal que el Gobierno murciano haga opcional la asistencia a las charlas escolares sobre diversidad sexual

Las asociaciones LGTBI de la Región de Murcia No Te Prives, Galactyco, Ni Peras Ni Manzanas Lesbianas y Bisexuales Murcianas, ASFAGALEM y Entiendes Mazarron han emitido un comunicado criticando las última declaraciones de la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, tras anunciar, a través de la web de su consejería, que los padres tendrán la opción de permitir que sus hijos no participen en las charlas afectivo-sexuales impartidas en colegios e institutos por el colectivo No Te Prives.

Asimismo, los colectivos han exigido el cumplimiento íntegro de la Ley de Igualdad Social LGTBI 8/2016 de 27 de mayo y de los decretos 198/ 2014 de 5 de septiembre, de Educación Primaria, y 220/2015 de 2 de septiembre, de Educación Secundaria, que establecen que "las actividades complementarias serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, sólo teniendo carácter voluntario cuando se realicen fuera del centro o tengan coste económico para las familias". Ambos decretos concretan los Reales Decretos de estas etapas recogidos en la LOMCE.

Además, han indicado que la nota de prensa que publica la consejería de Educación en su propia página web, en la que se abre la puerta a que los padres prohíban a sus hijos asistir a las charlas, "incumple toda la legalidad y normativa vigente que protege el derecho de los menores al desarrollo íntegro de su personalidad".

"Esta actitud reprobable de la consejera se posiciona en contra del avance en derechos y libertades, en igualdad y formación en valores de respeto y tolerancia, que nuestro cuerpo normativo persigue", han señalado los diferentes colectivos.

Por otra parte, las agrupaciones LGTBI se han referido a unas polémicas declaraciones, en Onda Cero, de la directora general de Atención a la Diversidad, Esperanza Moreno, en las que aseguraba que estas charlas deberían estar "supervisadas por el Colegio de Psicólogos y Colegio de Médicos… para evitar sesgos y tendencias".

Desde los colectivos han criticado que, con estas palabras, se da entender la "patologización en la diversidad sexual", dejando de manifiesto una "clara desconfianza" en los profesionales que desde 2010 vienen impartiendo estas charlas en los centros educativos de la Región, al igual que se hace en otras partes del territorio nacional, con contenidos elaborados por profesionales pertenecientes a la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales).

"Recordamos que esta patologización desapareció del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales(DSM) hace ya años, y que las charlas están homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y por los sindicatos CCOO, UGT y STERM", han matizado las agrupaciones.

Foro de la Familia agradece la decisión tomada por la consejería

La introducción de autorizaciones paternas para asistir a las charlas afectivo-sexuales se debe a las presiones ejercidas por la asociación ultracatólica Foro de la Familia, cuyos representantes fueron recibidos por los miembros de la consejería de Educación, en donde expresaron su disconformidad con estas charlas porque no contaban con el permiso de los padres.

El ideario de la asociación se muestra con rotundidad en su propia web: "Desde el Foro defendemos y promovemos la defensa del derecho a la vida en todas sus etapas, el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos y la diversidad, expresada de manera excelente en el matrimonio entre un hombre y una mujer".