El Gran Wyoming es mucho Wyoming

En los tiempos duros de la pandemia, mucho personal hizo mutis por el foro, se piró de las noticias de los telediarios, se engancharon los más modernos a las series de pago de Netflix o HBO y las más clásicas a las series turcas o a los culebrones "made in spain"; más o menos. Cada cual se agarró a lo que pudo. Y eso que al personal siempre le ha dado mucho morbo los asuntos terroríficos; claro que el asunto de la pandemia no distinguía de clases sociales.

Las noticias buenas nunca han vendido y al personal siempre le ha ido mucho la temática de los sucesos. No hay que ser un lince para demostrarlo, basta con mirar en cualquier periódico las noticias más leídas, en las que accidentes, tiroteos, incendios y muertes violentas son las número uno. Las noticias diarias de la pandemia en los telediarios, con sus cifras de muertos y de contagios, después de un más de un año, solo las ha resistido Fernando Simón. Yo, que también soy de carne y hueso, y que tengo mi corazoncito, también me tuve que refugiar viendo otro tipo de noticias, las del programa "El Intermedio", del Gran Wyoming. Tenía a mi favor que ya era adicto a ese programa y que el toque de alarma me acostumbró a estar a esa hora en casa, así que en los pocos ratos que veía la televisión, ahí estaba El Gran Wyoming. Y sigue.

Entre tantas noticias amañadas y otras tantas fake news, al final va a resultar que las noticias más verdaderas, con su ración de sátira, son las del noticiario que cada día lee Sandra Sabatés y que comenta con Wyoming. Otra forma de hacer reportajes en la calle y de pulsar la realidad de lo que opinan en la calle, nos la trae Thais Villas, y Cristina Gallego lo borda con sus "ayusadas". De Dani Mateo, qué voy a decir, que cada vez lo hace mejor. No es nada fácil en estos tiempos hacer un programa diario que no llegue a aburrirte y que te saque alguna sonrisa en tu día más negro. Enhorabuena a ese pedazo de equipo de guionistas.

Yo ya tengo una antigüedad en las cosas humorísticas del Gran Wyoming, desde aquellos años de la movida, en la que le acompañaba un señor muy serio al piano, "El maestro Reverendo". Y hasta algún tema escuché, lo soñé, de su grupo Paracelso.

El Gran Wyoming no lo sabe, pero, aunque no hemos hablado, lo veo como a un amigo de toda la vida. El Gran Wyoming tampoco sabe que me recuerda al primer madrileño que escuché, a mis 18 años, que hablaba con ese tono madrileño de barrio; aquel madrileño, que tal vez fuera de la Prospe, era un ordenanza de la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores de Madrid, y también tenía un cierto parecido físico a Wyoming, pero esa es otra historia. El Gran Wyoming es mucho Wyoming, incluso para aquellos que no lo pueden ni ver.

A qué cuento viene que no esté escribiendo de un tema más serio. Yo tampoco me lo explico.