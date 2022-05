“¡Viva El Palmar y viva Murcia!”

Vaya por delante que yo soy ese que desde hace más de un año y pico le pone al tenista Carlos Alcaraz un 'Vamos' siempre que, supongo, su Community Manager sube un post al Facebook. Por lo tanto, mucho antes de que pegara el gran 'crujío', después de ganarle el día 6 a Rafael Nadal, el día 7 a Djokovic y el domingo 8 a Zverev, en la gran final del Madrid Open. Un fin de semana en el que la pedanía de El Palmar de Murcia se puso de moda. Después de ver ese meme, con la foto de Alcaraz, con el puño apretado, diciendo: “Soy de El Palmar Murcia” y la Djokovic, preguntándose: “¿Ande pijo está El Palmar”. Aún recuerdo cuando antaño le comenté a un madrileño dónde estaba El Palmar y me dijo: “Yo el único Palmar que conozco es El Palmar de Troya”.

La de Troya que está liando este Carlitos en el mundo del tenis, y eso sí que no parece desde luego aquel milagro de aquel Palmar, que cantaba Carlos Cano, que decía: “En un pueblo cercano a Sevilla pa más señas llamao El Palmar/ha ocurrío una cosa mu gorda: el milagro de la Santa Faz”.

Siempre me sorprendió la historia de Manolo Santana, de familia humilde, que empezó de recogepelotas y llegó a lo máximo, cuando el tenis era un deporte para las élites. Después, en esos tiempos en el que ya se democratizaron todos los deportes, nos llegaría el gran Rafael Nadal con el que el que hemos vibrado, y seguimos, con sus grandes gestas. Confieso que más de una lagrimita de alegría he derramado viendo esas finales de Rafa Nadal en el Roland Garros, mientras eufórico le animaba con algún grito de ánimo que asustaba hasta a mi gata. También recuerdo la misma emoción cuando Arantxa Vicario derrotó a Steffi Graf, que, por entonces en 1989, era la número 1 y Arantxa pasaba a ser la jugadora más joven que, hasta ese año, conseguía el Abierto de Francia. La juventud siempre viene arrasando y Carlos Alcaraz ha demostrado que sigue siendo esa gran promesa que no cesa, ese murciano de dinamita. Nadal siempre será el gran Nadal, y me parece una bobería compararlo con Alcaraz. Obviamente, Alcaraz es el futuro.

La Comunidad de Murcia le acaba de conceder la Medalla de Oro de la Región. Con todos los merecimientos, políticamente, no deja de ser una medalla un tanto populista. Espero que el gran tenista no se distraiga de sus quehaceres y que la suerte le acompañe y pueda estar en la gran final del Roland Garros del domingo 5 de junio y ganarlo. Mientras tanto me quedó con ese gran momentazo, después de ganar el Madrid Open, y escribir en la cámara de televisión: ¡Viva El Palmar! ¡Y Viva Murcia!