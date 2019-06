El viernes 21 salió la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el caso de La Manada. Con las informaciones que tenemos sobre el caso, podemos hacer el ejercicio de imaginar qué puede haber pensado alguno de sus miembros:

"Hay que ver cómo se ponen, si nosotros no hemos hecho nada.

Quince años por un rato de metesaca. Qué disparate. Nos han destrozado la vida. No sé de qué se queja esa tía, si ni siquiera le pegamos, ella se metió solita en el portal. Las gracias nos tendría que dar, ¿quién se iba a trajinar, si no, a una tipa como ella?

Fui yo el primero que la vio, sola y borracha, por la calle. Le di un codazo al Prenda: mira, tío, está como una cuba; esta noche follamos, fijo.

Cualquier otro tío hubiera hecho lo mismo. Vamos, ¿qué hombre que se encuentra a una, borracha y sola, no aprovecha para echar un polvo? Habría que ser maricón para no hacerlo. Además, una cosa te digo: si no quieres coles no vayas al huerto. Si una tía va por ahí, a cualquier hora de la noche, bebida, sin compañía, con una camiseta bien apretada, ¿qué es lo que va pidiendo? Pues que le echen el polvo de su vida, claro, y si es entre varios, mejor. Si yo a mi hermana o a mi hija la veo salir de noche así de la casa y me dice que se va sola de fiesta, le meto dos hostias que se le quitan las ganas. Pero esas guarras no tienen quién las controle y van como van y pasa lo que pasa; luego la culpa nos la echan a nosotros.

Lo de quedarnos con el móvil no fue por robárselo, ¿para qué íbamos a querer nosotros ese móvil de mierda, si cualquiera de los nuestros es mil veces mejor? Lo que hicimos fue quitarle la tarjeta y tirarlo a una papelera porque es que algunas histéricas, después del polvo quieren ponerse enseguida a llamar a alguien, que ya nos ha pasado antes. Por eso yo les decía a todos estos que lo mejor es llevar unos cuantos reynoles siempre encima, que con eso las atontas un poco y ya luego no se acuerdan ni de la mitad. Sí que es verdad que lo que mola es hacerlo en vivo: nena, ponte así, ahora asá, ahora para ese lado, que le toca al compañero, que todos tenemos derecho a probar el material. ¿Se le oyó a ella decir 'no'? Como dijo nuestro abogado, no hubo un 'no' y eso es consentimiento.

Lo grabamos, claro, porque tenemos colegas que no pudieron venir de viaje y nos gusta compartir ciertas cosas, ¿a qué tío no le gusta? Hasta mi cuñado está en un grupo de WhatsApp sólo para hombres, con cosas aún más fuertes.

Fíjate, ahora al Antonio Manuel, al pobre chaval, hasta lo han echado de la Guardia Civil, por un polvo entre varios, ya ves tú, que lo hemos hecho montones de veces en el puticlub. Luego le damos diez o quince euros cada uno a la puta y ya está. Si lo que le pasó a la desgraciada esa fue que le jodió que nos lleváramos el móvil y que no quedáramos luego con ella, que seguro que quería rollo. Lo que pasa es que no nos gustó a ninguno porque era una puta que no tenía más que un polvo.

Y ahora quince años de cárcel, ¿es que nosotros somos gentuza? Todo el mundo lo ha visto: somos chicos normales, con nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras novias. ¿Que nos gusta divertirnos de vez en cuando? Pues sí, claro, como a todos, pero eso no es para mandarnos a la cárcel.

La culpa la han tenido todas esas jodidas feminazis, en la calle todo el día, dando por culo a todas horas. Si no hubiera sido por eso no se hubiera revisado la sentencia. Y ahora ya ves, quince años, y nosotros no hemos hecho nada que no hubiera hecho cualquier otro. Quince años por un rato de metesaca..."

Evidentemente lo anterior es ficción pero asusta constatar que hay gente que realmente piensa así. Os invito a que echéis un vistazo a las declaraciones al respecto de Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. Este discurso es el que sostiene la cultura de la violación, que la banaliza minimizando sus efectos y responsabilizando a la víctima. Hoy podemos felicitarnos porque esta sentencia del Tribunal Supremo finalmente crea un precedente contra la naturalización de la violencia sexual hacia las mujeres.