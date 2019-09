Cuando la ciencia ficción es realidad

Hace unos años Isabel Piniella y yo acuñamos una tarde de café la expresión de `comportamiento impostado´. Con esto nos referíamos a cómo algunas personas comenzaban a forzar situaciones para sacarse la foto de turno: esos momentos en los que alguien hace una fotografía y todo el mundo (como si se tratase de una analógica y solo hubiera un intento) deja de hacer lo que estaba haciendo para sonreír o poner caras graciosas. Un comportamiento totalmente natural, pero a la vez impostado: falso que parece real.

Esto ha llegado a su máximo exponente con la exposición en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como ya anticipaba J.G Ballard en una entrevista de I-D en el número The Fear Issue en 1987: "Las casas se transformarán en estudios de televisión. Seremos simultáneamente los actores, directores y guionistas de nuestra propia telenovela. La gente empezará a grabarse a sí misma y se convertirán en programas de televisión andantes". Y así es como el espectáculo de Guy Debord se ha instalado en nuestras vidas.

Internet es un medio que permite crear una versión mejorada de nosotros mismos, además de que ofrece una idea de control sobre la producción de nuestra identidad. Esto, que era una idea liberadora en el inicio de Internet, se ha convertido en una especie de condena para la juventud que compara sus alter egos con los del resto llegando a comprar seguidores en redes como Instagram. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de 2002, habla del hecho de cómo forzar las situaciones para mostrárselas al resto hace que distorsionemos la realidad de disfrutar del momento o, como decía Mama Ladilla: “Saca la cámara y piérdetelo”

"Esto existe porque lo retrasmite mi móvil” no solo merma la autoestima de la juventud, sino que genera tendencias y flujos de capitalismo líquido efímero, creando a la vez la sensación de que si no eres un ganador es porque no quieres e invisibilizando las estructuras de poder por la democratización del medio. Además, es increíble la cantidad de información privada que se puede llegar a volcar en una plataforma como Instagram que, coordinada con WhatsApp y Facebook (pertenecen a la misma empresa), podría reproducir la impostada cotidianidad de muchos de sus usuarios.

Pero como decía Ballard, en los medios es difícil separar realidad de ficción. Ballard murió en el 2009 cuando los reality shows comenzaban a despuntar. En 1977 en su escrito `El Futuro del Futuro` que publicó Vogue auguró:

“Cada una de nuestras acciones durante el día, a lo largo de todo el espectro de la vida cotidiana, será instantáneamente grabada en vídeo. Por la noche nos sentaremos a ver las imágenes, seleccionadas por una computadora entrenada para elegir solo nuestros mejores perfiles, nuestros diálogos más inteligentes, nuestras expresiones más afectuosas, capturadas a través de los filtros más amables, y luego juntaremos todo ello para tener una reconstrucción mejorada de nuestro día”.

Los sistemas de videovigilancia han salido de las calles para meterse en nuestros smartphones. Solo nos cabe la esperanza de que los usuarios sean más inteligentes que sus aparatos retransmisores.