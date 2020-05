De Marta y Eider a Lola y Brenda: primates robadas y rescatadas en el centro Rainfer

Hoy hablo de Rainfer porque hace unos días me apené muchísimo cuando me enteré de que habían robado a Marta y Eider, dos ancianitas primates del interior de las instalaciones de Rainfer. Afortunadamente ya han aparecido.

El responsable es autor de un delito de robo con fuerza y de un delito de contrabando ilegal de especies. Me enteré de este caso por casualidad cuando me llamaron para hacerme una entrevista en Onda Cero en el programa de Como el Perro y el Gato, precisamente por el post que escribí en este blog sobre la jurisprudencia a favor de alimentar colonias felinass por entidades de protección animal durante el confinamiento.

Afortunadamente, justo cuando iba a contactar con mis queridos amigos de Rainfer para ver si podía escribir algo que les sirviera de ayuda para localizar a sus queridísimas Marta y Eider, he visto que han aparecido y que ya están a salvo. Me he alegrado tanto, que he pensado en compartir esta buena energía.

¿Conoces a Rainfer?

En el caso de que no lo conozcas, te explico que es un centro privado de rescate y cuidado de primates ubicado en Madrid y gestionado con recursos privados por la familia Bustelo. Toda ayuda que puedan recibir, como donativos, etc, les será de gran ayuda para estos primates. Piensa que con solo en calefacción en invierno tienen un gasto mensual de 3.000 euracos, a lo que hay sumar la comida, veterinario, medicamentos y personal. En fin, echa números y te quedarás corto seguro.

Muchos de los primates que tienen les han llegado de casas de particulares, algunos de ellos “bien atendidos” y otros no tanto. El resto procede de circos o zoológicos que cerraron o de incautaciones por delito de contrabando ilegal de especies. Gran número de ellos llegaron destrozados a nivel psicológico y también tocados a nivel físico, pero gracias a los cuidados de esta familia y de su cariño han podido recuperarlos física y emocionalmente.

En Rainfer han construido unos espacios enriquecidos ambientalmente para todos sus primates que incluyen refugios fantásticos para las inclemencias del tiempo. Además allí todos estos bichetes son queridos, respetados, atendidos y, sobre todo, tratados con dignidad y en concordancia a las necesidades propias de su especie.

He tenido la suerte de conocer a esta maravillosa familia en persona, en su casa, en sus instalaciones. Allí vi que tenían una fotografía con la primatóloga Jane Goodal, quién les ha felicitado en más de una ocasión por su gran labor.

Recuerdo como si fuera ayer que hace aproximadamente cinco años contacté con ellos a través de su web. Poco después los visité, conocí a parte de sus primates y sus historias: muchas de ellas podrían ser el guión de auténticas películas de terror y, sobre todo, de maltrato animal.

Meses después acabé colaborando con ellos en un formación en el que participó también el Consejero de Estado Don Enrique Alonso y Laura Riera de Faada.

Poco después, me contactó una familia para que le ayudase a legalizar la situación de sus dos monitas que habían comprado de forma ilegal y sin ser conscientes de ello por el desconocimiento de las normas que se llamaban Lola y Brenda.

Tras analizar la normativa y la escasa documentación que tenían estaba claro que su tenencia no podía ser regularizada y lo mejor para ambas era que fueran a un centro donde pudieran ser atendiddas adecuadamente. En la práctica, cuando una persona adquiere un primate desconoce lo que implica tener un animal de esta especie, tanto a nivel sanitario por la posible transmisión de enfermedades contagiosas como a nivel legal.

Todo ello, sin contar con la incapacidad real de poder dar los cuidados que precisa un animal de esta especie en una vivienda.

Finalmente, la familia me hizo caso cuando les expliqué todo este tema sanitario, legal y de bienestar animal y, aún estando muy apenados por tener que desprenderse de sus queridas pequeñas, optaron por cederlas a Rainfer.

Nunca tendré palabras de agradecimientos suficientes para darles las gracias a este centro por aceptarlas en sus instalaciones. Gracias a ellos, con mucha paciencia y con mucha experiencia, lograron reintroducir a Brenda y Lola en una comunidad de primates de su misma especie y hoy ambas están felices y bien atendidas allí.

Desde aquí quiero dar las gracias a Dani Rovira por ser como siempre la voz de los animales y a Malú por su implicación desde hace años con Rainfer. Gracias a todos por darles visibilidad a estas primates.

