José Antonio Serrano: "El PP no constituye las juntas municipales porque no quiere hacerse la foto con la ultraderecha"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, aclara que “los últimos acuerdos legislativos que faltan son aquellos que afectan directamente al día a día de los vecinos y vecinas, las juntas municipales, porque “al no constituirse se está perjudicando a casi 300.000 ciudadanos de este municipio”.

En rueda de prensa y, acompañado de la concejala Ainhoa Sánchez (ex alcaldesa de Aljucer) y de representantes socialistas en las juntas de San Pío X, El Raal y Guadalupe, Serrano explica que “en el último Pleno del 26 de septiembre presentamos una moción en la que proponíamos como fecha límite al equipo de Gobierno: el 15 de octubre, pero el PP nos pidió más tiempo, hasta el 31 de octubre como la fecha alternativa. En un nuevo acto de fe, la aprobamos por unanimidad”. No obstante, “la historia nos da la razón, porque el PP incumple sistemáticamente los acuerdos de Pleno y, por supuesto, este, tampoco tiene intención de cumplirlo”.

El portavoz socialista pone de manifiesto que “han pasado ya 15 días y no vemos ningún movimiento para la constitución de esas juntas, tan necesarias y esperadas por tantos vecinos y vecinas, y mucho nos tememos que, si no les obligamos, su única intención es la de dilatar su constitución hasta después de las elecciones generales porque no quieren hacerse la foto con la ultraderecha, donde en algunas pedanías es imprescindible su voto”.

Al respecto, señala Serrano que “con esta actitud el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos demuestran la poca importancia que les dan a las pedanías y los barrios, ya que la figura de la Junta Municipal, y principalmente el alcalde de la pedanía, son los referentes para los ciudadanos, son los que conocen de primera mano la situación y las necesidades de sus vecinos y vecinas”.

El portavoz añade además que “una de las principales causas de la irresponsabilidad del equipo de Gobierno al no presentar los presupuestos en tiempo y forma, es que en la actualidad no se pueden realizar obras en las juntas municipales, salvo las que hace directamente alguna concejalía. Mientras tanto, aquellas pedanías que cumplieron con su trabajo de ejecutar el presupuesto en el año en curso, 2018, no disponen ni de un solo euro para invertir y realizar obras que son necesarias para sus vecinos”.

Serrano puntualiza además que “desde que los alcaldes fueron cesados el 15 de junio, no hay ninguna persona de referencia en esas localidades, a pie de calle y atendiendo en los despachos de las alcaldías. Por tanto, son muchos los ciudadanos que cada día se quedan sin soluciones ni respuesta a sus demandas ante su propia incredulidad e impotencia".

El portavoz afirma que “Ciudadanos dispone de otra nueva oportunidad para no volver al oscurantismo y a sostener las redes clientelares que el PP mantiene en las pedanías”.