El delegado del Gobierno en Murcia pide no generar alarma social relacionando inmigración y COVID-19

El delegado del Gobierno, el socialista José Vélez, ha exigido este jueves a los cargos políticos que no generen alarma social y ha pedido “respeto por el trabajo que Policía Nacional está llevando a cabo en el puerto”. Vélez hacía estas declaraciones después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, haya exigido la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno "ante su demostrada incapacidad para gestionar la llegada de inmigrantes con la que está poniendo en riesgo la salud de los murcianos" tras la huida de un grupo de inmigrantes llegados en patera a la Región en las últimas horas y que ya han sido localizados en su práctica totalidad (6 de los 9 que consiguieron escapar).

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando de manera muy eficiente. No voy a consentir que se ponga en duda el trabajo que llevan a cabo tanto Policía Nacional como Guardia Civil", ha señalado el delegado, para quien este tipo de situaciones "pueden darse en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo; no obstante, Policía Nacional trabaja con rigor y seriedad para que esas situaciones no se den, y, en este caso, que se solucionen con la máxima celeridad".

Vélez ha indicado que resulta completamente inadmisible que un cargo público se dedique a "generar alarma" entre la sociedad e intentar sacar rédito político, "sobre todo cuando el PP paralizó la construcción de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que contaba con fondos suficientes por parte del Ministerio de Interior, que facilitaría el trabajo de la Policía Nacional", ha zanjado.

El consejero de Presidencia y Haciencia, Javier Celdrán, ha recordado este jueves tras el Consejo de Gobierno que la amenaza de contagio por la COVID-19 sigue siendo una realidad y ha hecho de nuevo un llamamiento para mantener las medidas de higiene y distanciamiento social y evitar así rebrotes y "dar pasos atrás"; depende -ha señalado- "de la acción responsable de todos y cada uno de nosotros". En la Región, ha dicho, ascienden a 151 las víctimas del coronavirus. Celdrán ha reclamado "más responsabilidad" en la Región ante la llegada de la etapa estival "porque empiezan a llegar personas con riesgo de contagio de coronavirus y llegan también vía pateras, lo que nos preocupa".

Celdrán ha exigido, "de nuevo", al Gobierno de España que extremen la seguridad ante la llegada de embarcaciones con migrantes procedentes del Norte de África y que refuercen los medios en los municipios costeros para controlar la inmigración. Por su parte, ha dicho, "mostramos toda nuestra cooperación a lo que nos pida la Delegación, que es la competente en esta materia". Además, ha apuntado "no entendemos que los CIE (Centro de Internamiento de Inmigrantes) se encuentren cerrados", medida que se tomó durante el estado de alarma en el conjunto del territorio nacional. El Gobierno de Murcia seguirá prestando espacios como el del Valle para alojar inmigrantes "pero no parece lógico que tengamos que buscar espacios cuando los CIE están cerrados". En las últimas 48 horas se han detectado 4 casos positivos entre las personas que han llegado en patera a la Región y se ha puesto en cuarentena a 40 contactos estrechos, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Frente a estas declaraciones "alarmistas" y de "clara intencionalidad política", el delegado del Gobierno ha recordado que cada día se pone en marcha un inmenso dispositivo estatal de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Policía Nacional, con la colaboración de organizaciones sociales como Cruz Roja, dedicado exclusivamente a rescatar y salvar vidas de personas que huyen del drama social y político que vive su país.

"La dimensión y el valor de su trabajo radica en que pasa prácticamente desapercibido, pues su labor preventiva permite rescatar y salvar la vida de decenas de personas casi cada día sin que apenas trascienda, y sólo el oportunismo político airea situaciones puntuales como ésta, que son excepcionales en el contexto de un operativo tan complejo", ha dicho Vélez.

Desde el Ejecutivo de Murcia, por su parte, han pedido "contundencia" en la vigilancia de los inmigrantes: "Hemos sufrido la huida de nueve de ellos y por tanto el aumento de riesgo de infección de la población; los inmigrantes no han sido suficientemente bien custodiados". Y ha asegurado que desde el Gobierno regional no descartan ninguna medida "por dura que sea" en caso de que sigan aumentando los rebrotes por la COVID-19.

En este sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha reportado que siguen activos tres brotes en la Comunidad. Uno de ellos, relacionado con un vuelo del pasado 3 de junio procedente de Bolivia, con 49 infectados de los que 13 fueron localizados en Fruveco, un almacén de fruta y verdura congelada situado en Murcia; otro "que ya está controlado" en Torre Pacheco con 3 casos positivos que tuvieron su origen en Granada y el tercero, de una familia de Cartagena con 3 personas afectadas.

Desde el inicio de la pandemia ha habido 3.409 personas contagiadas y en estos momentos son 76 los casos activos, de los que 18 están ingresados (3 en la UCI) y se han realizado ya 70.209 PCR.