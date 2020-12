Miles de camioneros españoles siguen atrapados en el Reino Unido: “Es inaudito dejar tirados a quienes nos jugamos la salud para traer comida a un país"

Entre 7.000 y 10.000 camioneros españoles están atrapados en Reino Unido tras la orden de Francia de cerrar las fronteras con las islas británicas. El país galo suspendió el tráfico procedente de las islas el pasado domingo a causa de la nueva cepa de coronavirus surgida en Gran Bretaña de una gran capacidad infecciosa y solo permite entrar al país los conductores franceses. Los transportistas se encuentran bloqueados en la M20, la autopista que une la capital londinense con el puerto de Dover y el Eurotúnel, donde apenas hay servicios en los que puedan abastecerse o cubrir otras necesidades. La mayoría de los camioneros “encerrados” en Gran Bretaña, que no podrán volver a casa por Navidad, cubren las rutas de todo el arco Mediterráneo: mayoritariamente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y provincias de Andalucía como Almería o Granada.

El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia Froet, Manuel Pérezcarro, dijo el pasado lunes que la federación está en contacto permanente con la organización mundial para el transporte por carretera conocida como IRU a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) con el fin de negociar el retorno de los conductores al continente. Además, el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, compareció ese mismo día en rueda de prensa y exigió al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que actuara “de inmediato” para garantizar la vuelta de los camioneros al país cuanto antes.

Para el consuelo de los transportistas varados en la M20, el martes por la mañana fuentes del Gobierno francés han declarado que “están trabajando para encontrar una solución y que será anunciada a lo largo del día”. Reino Unido ha propuesto realizar pruebas para la detección del virus a los miles de camineros bloqueados en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra.

Mariano Buitrago y Santiago Polo, dos de los camioneros murcianos atrapados en las carreteras inglesas, manifiestan su malestar e incertidumbre a este periódico. Ambos conductores pudieron desplazarse a un área de servicio a diferencia de la mayoría de sus compañeros.

A la nacional, sin explicación

“Tengo suerte de estar aquí, donde tengo para comer, dormir y asearme, pero los compañeros que están en la cuneta no tienen de nada. Cuando a los compañeros que están en la cola se les acabe el agua y la comida, ¿cuánto van a aguantar en el camión?”, se pregunta Buitrago. El domingo por la tarde, mientras Buitrago volvía de Oxford tras descargar espinacas de la huerta murciana conoció a través de otros compañeros la decisión que se estaba barajando desde el gobierno francés de cerrar las fronteras. “Creía que era un bulo”, confiesa. Cuenta como a medida que se acercaba a la frontera, la policía apareció para cortar el paso en la autopista. “Nos echó a la nacional sin ninguna explicación”, afirma el transportista.

Ambos conductores de la empresa Hermanos Corredor tenían los horarios cuadrados para poder llegar el 23 de diciembre por la noche y celebrar Nochebuena y Navidad junto a sus familias. Tanto Mariano como Santiago lamentan que “aunque se tome alguna decisión en las próximas horas, con la normativa que hay de conducción diaria, se necesitarían dos días y medio para volver” . Mariano señala que “es inaudito dejar tiradas a unas personas que están jugándose la salud para traer comida a un país y arriesgándose aún teniendo miedo al contagio. Así es como nos lo pagan”.

Por su parte, Santiago que se dirigía rumbo a España después de descargar en Peterborough, ciudad al norte de Londres, comparte los rumores que se han originado en las últimas horas entre los camioneros. “No nos creemos que sea por la cepa del coronavirus. Se rumorea que puede el cierre sea por un conflicto entre Francia e Inglaterra tras el Brexit” expresa Polo. “Ni el tren ni los barcos tienen suficiente capacidad para sacar a miles de camiones. Me temo que el desbloqueo durará seis o siete días”, advierte también el conductor murciano.

Chalecos amarillos, huelga general y nueva cepa de la COVID

Javier Laredo, de un pueblo de Granada, también se conoce la ruta al Reino Unido como la palma de su mano tras 15 años al volante como autónomo. Queriendo huir de las colas que se han formado en las últimas horas, se quedó este lunes en los alrededores de Londres y ha descansado en un área de servicio, “pero son muy caras, 35 libras”. Anoche cenó una sopa de Gallina Blanca que se cocinó con su hornillo, “y un poco de queso”.

Laredo no sólo pierde en lo emotivo, cada día parado "se traduce en 500 euros que no gano". Le esperaban entre hoy y mañana en Guadalajara para descargar el cargamento. A bordo de su camión, "que se distingue por dos Águilas que lleva pintadas a ambos lados", no es la primera vez que se queda bloqueado. "Me pasó en Francia cuando se manifestaron los chalecos amarillos y hace muchos años, más de diez, en una huelga general en España".