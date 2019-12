Rayan el coche del senador navarro Koldo Martínez con la palabra 'gay': "No me van a intimidar"

El senador por Navarra y portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra Koldo Martínez ha denunciado a través de las redes sociales que han rayado su coche con la palabra "gay". Un acto que el propio senador ha calificado como algo que "ni siquiera es homofobia, sino idiocia". No es la primera vez que Martínez sufre un ataque como este, ya que, según ha denunciado, hace dos años le pintaron la frase "hijo puta marica" a dedo sobre el polvo del coche.

"Y sí, soy gay y estoy orgulloso. Y no me van a cambiar, ¡ni atemorizar! Arriba la comunidad LGTBI", ha escrito en euskera a través de su cuenta de Twitter el senador autonómico en una publicación junto con las fotos de su coche, que cuando ocurrió el ataque se encontraba en frente de su casa, en el barrio Iturama de Pamplona.

Ni siquiera es #homofobia. Es idiocia. Hace 2 años me escribieron esto a dedo sobre el polvo del coche. Hace unos días me lo han rayado. Eta bai, gay naiz eta harro nago. Eta ez naute aldatuko, ezta beldurtuko! #LGTBI komunitatea aurrera! pic.twitter.com/1s69bCPMuf — Koldo Martínez (@komaur) December 27, 2019

En una entrevista telefónica con este periódico, Koldo Martínez ha señalado que no sabe quién ha podido ser, pero que "no van a conseguir intimidarle" con este tipo de actos, puesto que él ha vivido su sexualidad abiertamente y cuenta con el apoyo de "muchas personas de todas las ideologías".

"Yo he vivido mi orientación sexual con tranquilidad en el franquismo, en la transición y ahora. No me van a intimidar, entiendo que pueda haber personas con menos apoyo social o que todavía estén en el armario, que este tipo de actos puedan intimidarles, pero no es mi caso, porque siempre he vivido mi sexualidad abiertamente. Espero que a nadie intimiden con esto", ha señalado a eldiario.es.

Insultos en el coche del senador autonómico por Navarra Koldo Martínez

Martínez ha lamentado que "todavía haya personas que casi en 2020 sigan pensando que decir gay es un insulto". Aun así, ha agradecido a todas las personas "de todas las ideologías" que le han respondido con mensajes de apoyo y solidaridad a través de las redes sociales.

"Hemos avanzado mucho en este tema. La mayoría de la sociedad acepta con normalidad y naturalidad que una persona tenga una orientación sexual u otra y eso es un triunfo impresionante. Por otro lado, para mí es un triunfo impresionante que gente de todas las ideologías, gente que hace un tiempo no aceptaba que una orientación u otra pudieran ser absolutamente normales, ahora lo acepten o por lo menos se ven obligados a decir que lo aceptan y estos son pasos importantes que hemos conseguido gracias al trabajo de muchos", ha concluido Martínez.